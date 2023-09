Wegen Can Uzun: Di Salvo wehrt sich gegen Kritik am DFB

Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der vergangenen EM in die neue Saison. Nur wenige aus dem bisherigen Kader sind übrig, wie im ältesten Nachwuchs-Jahrgang gewohnt gibt es einen großen Umbruch. Vor dem Testspiel gegen die Ukraine (8. September) und dem Start in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 im Kosovo (12. September) mussten Nationaltrainer Antonio Di Salvo nun sogar noch die EM-Fahrer Noah Atubolu und Nelson Weiper verletzt absagen.

Keine Rolle für die neue, junge Generation von Deutschlands U21 spielte Can Uzun. Der erst 17 Jahre alte Offensiv-Youngster vom 1. FC Nürnberg entschied sich für die Türkei, das Heimatland seiner Eltern - und wurde erstmals vom türkischen U21-Coach Levent Sürme nominiert (der Sportbuzzer berichtete). Di Salvo wehrt sich dagegen, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Falle Uzuns keine gute Arbeit geleistet habe. „Man darf nicht vergessen, er war schon einmal bei einer deutschen U-Nationalmannschaft, und hat zum damaligen Zeitpunkt, weil es ein, zwei Spieler gab, die vor ihm waren hat, entschieden, für die Türkei zu spielen“, sagte der deutsche U21-Trainer am Montag in einer Medienrunde.

DFB muss Entscheidung von Uzun „akzeptieren“

Seinerzeit habe man mit dem gebürtigen Regensburger „Kontakt aufgenommen“ und er habe „ganz klar signalisiert, dass er sich als Türke fühlt. Und deswegen ist es für uns selbstverständlich, dass wir das akzeptieren“, betonte Di Salvo. Unstrittig ist, dass sich der türkische Verband um Sportvorstand Hamit Altintop, A-Nationaltrainer Stefan Kuntz und seinen ehemaligen Assistenten Sürme intensiv um das Top-Talent des FCN bemüht haben. Di Salvo aber meint: „Wenn jemand so klar und deutlich sagt, er fühlt sich als Türke, dann brauchen wir nicht darüber zu sprechen, dass wir möglicherweise einen Spieler verschlafen haben oder nicht.“

„Wenn jemand so klar und deutlich sagt, er fühlt sich als Türke, dann brauchen wir nicht darüber zu sprechen, dass wir möglicherweise einen Spieler verschlafen haben oder nicht.“ U21-Trainer Antonio Di Salvo

Ganz aufgegeben habe der DFB die Hoffnung noch nicht. „Wir hatten ihn vorher und haben ihn immer noch im Blickfeld“, so Di Salvo, „aber aktuell steht die Aussage, dass er für die Türkei spielen möchte, das akzeptieren wir“. Grundsätzlich sieht es der 44-Jährige nicht als Problem im Werben um deutsche Nachwuchs-Profis. Er sagt, es sei „definitiv nicht der Fall“, dass sich „generell jeder mit einer zweiten Staatsbürgerschaft für die andere Nation entscheidet“. Als Gegenbeispiel nannte Di Savlo etwa den nun für Weiper (Mainz 05) nachnominierten Nicoló Tresoldi von Hannover 96, den er selbst davon überzeugt habe, für das DFB-Team und nicht für Italien aufzulaufen. Grundsätzlich wolle man „Bindung schaffen zwischen dem Spieler und uns, den Trainern, dem DFB, und ihm einen klaren, realistischen Weg aufzeigen“.