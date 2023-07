Kritik an Adidas: Auswärtstrikot der DFB-Frauen so gut wie ausverkauft

Die DFB-Frauen kommen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland an, wie die TV-Quoten der ersten Partie gegen Marokko zeigen. Mehr als 5 Millionen Deutsche haben das Spiel, das bereits um 10.30 Uhr (MESZ) angepfiffen wurde, gesehen.

Dasselbe gilt auch für die Trikots des Teams. Insbesondere das ausgefallene Auswärtsshirt, das „von den Wäldern Deutschlands inspiriert“ sei, gibt es in Deutschland quasi nicht mehr zu kaufen. Auf der Seite des Ausrüsters Adidas ist das Trikot nur noch in Kindergrößen erhältlich. Sogar die teurere Authentic-Version (140 Euro pro Trikot) gibt es hier nicht mehr. Im DFB-Fanshop können Fans noch Jerseys in den Größen S und XS erwerben.

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei.

Bereits kurz vor dem Turnierstart vermeldete Adidas, dass die Verkaufszahlen sehr gut seien. Auch auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) bestätigte das Unternehmen die hohe Nachfrage. Die Shirts von Kapitänin Alexandra Popp, Lina Magull und Lena Oberdorf zählen zu den „beliebtesten Trikots“, heißt es. Eine Information, wann und ob der Trikot-Bestand aufgestockt werden soll, gab das Unternehmen aber nicht. Das sorgte in den sozialen Netzwerken für Kritik.

Warum verkauft Adidas keinen Männerschnitt?

Doch insbesondere die männlichen User stören sich noch an einem anderen Aspekt: Das beliebte Trikot ist nur im Frauen- und Kinderschnitt erhältlich. Einen Männerschnitt gibt es nicht. Unklar bleibt allerdings, warum. Denn das Unternehmen beantwortete die Frage nicht und verwies stattdessen darauf, dass es sich beim Heimtrikot um das „gemeinsame Trikot für Deutschland“ handle und es dieses sowohl im Männer- als auch im Frauenschnitt gebe.

Die DFB-Frauen stehen in Australien derweil kurz vor ihrem zweiten Gruppenspiel. Am Sonntag (30. Juli, 11.30 Uhr, ARD) steigt die Partie gegen Kolumbien in Sydney. Im letzten Gruppenspiel geht es dann gegen Südkorea in Brisbane – dort dürfte das DFB-Team auch erstmals in den Auswärtstrikots auflaufen.

