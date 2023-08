Kemme kritisiert DFB scharf: „Angst vor Machtverlust“

Live DFB-Pokal

LIVE! Ohne Kapitän Sander: Wie schlägt sich Holstein Kiel beim FC Gütersloh?

Für Holstein Kiel lief der Saisonauftakt in der Zweiten Liga mit zwei Siegen perfekt. Am heutigen Sonnabend steht für die Störche die erste Runde im DFB-Pokal an. Mit dem Regionalligisten FC Gütersloh wartet auf die KSV eine große Unbekannte. Verfolgen Sie das Spiel ab 15.30 Uhr im Liveticker!