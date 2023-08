DFB-Frauen solidarisieren sich mit Hermoso – Freiburg-Fans fordern „Faust“

Jetzt reagieren die DFB-Frauen: Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen um Kapitänin Alexandra Popp haben sich in der Kuss-Affäre mit Weltmeisterin Jennifer Hermoso solidarisiert und den spanischen Verbandschef Luis Rubiales scharf kritisiert. „Solch ein Verhalten ist nicht akzeptabel und noch weit untragbarer ist, es auch noch herunter zu spielen und die Spielerin unter Druck zu setzen. Niemand, absolut niemand sollte dies als Kleinigkeit abtun“, heißt es einem unter anderem auf Popps Instagram-Account veröffentlichten offenen Brief, der mit „Mannschaftsrat der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen“ unterschrieben ist.

„Es war nicht nur der erzwungene Kuss an Jenni Hermoso, sondern auch das Fassen in den Unterleib oder das Tragen von Athenea del Castillo. Sollte ein Funktionär und Repräsentant so etwas tun? NEIN!“, heißt es in dem Schreiben weiter: „Nun müssen wir eigentlich dankbar sein, dass im Überschwang des WM-Finals jemand in Verantwortung wie der spanische Verbandspräsident sein vermeintlich wahres Gesicht gezeigt hat.“

DFB-Frauen kritisieren auch „deutsche Fußball-Welt“

Das Problem sei nicht nur auf den spanischen Fußball beschränkt. „Es ist traurig, wenn auch in der deutschen Fußball-Welt anscheinend noch nicht alle aufgeklärt genug sind, das einschätzten zu können.“

Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale am vergangenen Sonntag Hermoso auf den Mund geküsst. Später räumte er einen Fehler ein, einen Rücktritt lehnte der Verbandsboss auf der außerordentlichen Generalversammlung am Freitag aber ab. Der Weltverband FIFA leitete ein Disziplinarverfahren ein und suspendierte den 46-Jährigen vorläufig.

Am Samstagnachmittag kritisierten auch die Anhänger des Bundesligisten SC Freiburg Rubiales – und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München. Ihren Unmut taten sie mit Bannern kund. „Machtverhältnisse wieder 1A ausgespielt. Frauen gewinnen WM - toxische Männlichkeit in aller Munde“, war auf zwei Spruchbändern zu lesen, die am Samstag beim Duell mit dem SV Werder Bremen (1:0) zeitweise hochgehalten wurden. Rummenigge hatte Verständnis für Rubiales‘ Verhalten gezeigt und gesagt: „Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist – sorry, mit Verlaub – absolut okay.“ Darauf reagierten die Fans der Breisgauer mit dem Banner: „Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge - sorry, mit Verlaub - absolut OK.“