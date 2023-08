Im Liveticker: Der KSC spielt in Wiesbaden, Lautern gegen Elversberg

Zumindest für eine Nacht möchte der Karlsruher SC in der noch jungen Zweitliga-Saison die Tabellenspitze erobern. Das Team um Star-Rückkehrer Lars Stindl braucht dafür einen Sieg am Freitagabend im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden (18.30 Uhr, Sky). Wie der KSC hat aber auch Wiesbaden vier Punkte aus den ersten vier Spielen geholt und schockte zuletzt die Berliner Hertha (1:0). KSC-Coach Christian Eichner warnte daher vor dem Team seines alten Weggefährten an der Seitenlinie der Gastgeber: Er erwarte eine typische „Markus-Kauczinski-Mannschaft, die sehr, sehr gut organisiert sein wird, die eine sehr gute Struktur auf dem Spielfeld haben wird und die eine richtig gute Physis hat“, so Eichner.

Im zweiten Spiel am Freitagabend ist der 1. FC Kaiserslautern gegen den Aufsteiger SV Elversberg gefordert. Die „Roten Teufel“ stehen nach zwei Niederlagen zum Start schon unter Druck und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. FCK-Coach Dirk Schuster erwartet keine einfache Aufgabe: „Das Spiel gegen Elversberg wird eine Herausforderung für uns. Uns ist nicht verborgen geblieben, wie sie die ersten Spiele in dieser Liga bestritten haben“, sagte er. Elversberg hatte zum Start einen Punkt aus Hannover entführt und sich auch beim 1:2 gegen Rostock auf Augenhöhe präsentiert.

Live: Die 2. Bundesliga am Freitagabend

Der dritte Spieltag geht am Samstagmittag mit drei Spielen weiter: Fortuna Düsseldorf trifft auf Paderborn, Fürth empfängt St. Pauli und Hansa Rostock fordert Hannover 96 (13.30 Uhr). Am Abend empfängt der HSV die Hertha aus Berlin zum Topspiel (20.30 Uhr). Am Sonntag komplettieren die Partien Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig – Schalke 04 und VfL Osnabrück – 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr) den Spieltag.