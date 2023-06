﻿Kuck mal, wer da spricht: Wie künstliche Intelligenz Stimmen, Moderatoren und Sänger ersetzt

Wo ist Behle? Olympische Winterspiele von Lake Placid 1980, Skilanglauf der Herren über die 15 Kilometer, und Sportreporter Bruno Moravetz ist der Verzweiflung nahe. Weil von Jochen Behle, 19 Jahre alt, zwar eine Zwischenbestzeit eingeblendet wird. Aber die US-Regie kriegt ihn nicht ins Bild. „Ja, haben die was gegen Behle? Oder ist er nicht da? Was ist denn los?“ Moravetz, für das ZDF live am Kommentatorenmikrofon, schreibt an diesem 17. Februar 1980 Geschichte, vor allem wegen dieser drei Worte, die er mehrfach wiederholt: „Wo ist Behle?“

Das ist Behle: Ex‑Fernsehmoderator Bruno Moravetz (rechts) und Skilangläufer Jochen Behle, aufgenommen am 18.12.1996 in Ruhpolding. © Quelle: picture-alliance / Werek

Weder an Moravetz noch an Behle, der am Ende Zwölfter wird, würde man sich heute noch großartig erinnern, wenn diese Reportage nicht gewesen wäre. Ein Mensch, ein Mikro und ein Bündel Emotionen, mehr brauchte es an jenem Tag nicht, um etwas zu erschaffen, das die Zeit überdauert.

Und jetzt also das: Wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Dienstag bekannt gab, wird bei der im Rahmen der Europaspiele 2023 in Krakau stattfindenden Leichtathletik-Team-Europameisterschaft (20. bis 25. Juni) erstmals ein Teil der Liveberichterstattung von einer künstlichen Intelligenz übernommen. Man werde, heißt es in der Mitteilung der EBU, die Stimme der britischen Kommentatorin und früheren Mittel­strecken­läuferin Hannah England „klonen“, um einen 24‑Stunden-Liveblog zu vertonen. Der Audiostream werde über den Youtube-Kanal des Kontinentalverbands European Athletics abrufbar sein.

„Ich freue mich darauf“, wird Hannah England zitiert „mit European Athletics und der EBU zusammen­zuarbeiten, um den Einsatz von KI zu erkunden, um unseren Fans noch mehr Inhalte zu bieten und mit einer Stimme zu sprechen.“ Man sei „immer auf der Suche nach Innovationen in der Leichtathletik, und ich glaube, dass der Einsatz meiner geklonten Stimme das Fanerlebnis verbessern kann, indem er einen weiteren Anreiz gibt, unseren Sport zu verfolgen“. Ungefähr so würde wohl auch ChatGPT über das Experiment sprechen. Woran sich die Frage anschließt: Hat England das wirklich so formuliert oder war das schon ihr Klon? Oder mit Moravetz’ Worten: Wo ist Hannah? Oder ist sie nicht da? Im Audiostream jedenfalls wird sie nur aus einem vertonten Datensatz bestehen.

„ROOOBBEEEEEN!“ – dafür muss man schon Wolff-Christoph Fuss sein, das kann keine KI

Was hat man nun davon zu halten? Wird das „Fanerlebnis“ durch KI‑Kommentatoren tatsächlich verbessert? Ist das gar die Zukunft der Sportreportage oder nur eine Spielerei ohne Mehrwert? Wolff-Christoph Fuss, echter Kommentator aus Fleisch und Blut, hauptsächlich für den Pay‑TV-Sender Sky im Einsatz, scheint zumindest nicht restlos überzeugt zu sein. „Da Moderation und Kommentierungen schon immer von Persön­lichkeiten und einer persönlichen Note gelebt haben“, sagt Fuss gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), „wird KI das niemals ersetzen können.“

Der Mann muss es wissen, Fuss bezieht einen Gutteil seines Rufes aus seinen Sprüchen, die er im Laufe seiner Fußballkommentatorenjahre geprägt hat („Vor dem Real-Sechzehner ist es so eng, da müssen die Bayern langsam mal ’ne zweite Kasse aufmachen.“), aus seiner Fähigkeit, die Leute emotional mitzureißen („ROOOBBEEEEEN! Ein unfassbares Tor!“). Das ist die persönliche Note, von der er spricht. KI kann das nicht, denn KI hat, Fuss folgend, eben keine Persönlichkeit. Auch, dass sie derart aus dem Sattel gehen könnte wie Edi Finger bei der WM 1978 beim 3:2 durch Hans Krankl für Österreich gegen Deutschland („Tooor, Tooor, Tooor! I werd narrisch!“), darf in Zweifel gezogen werden. Narrisch ist der Mensch. KI hat (noch) keinen Sinn für Narretei.

Aber man muss die Sache ernst nehmen. Nicht als Konkurrenz zum Menschen, sondern als Ergänzung zu seiner Unverwechselbarkeit. Insofern ist der Versuch der EBU und der Veranstalter der Leichtathletik-Team-EM, ein erweitertes Angebot zu schaffen, zu begrüßen. Es ist etwa durchaus vorstellbar, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein computergenerierter Sidekick als Co‑Kommentator in Echtzeit Zahlen, Daten und Fakten zu einem Live-Event zuliefert. „Hey KI, gab es das schon mal, dass ein Spieler drei Elfmeter in einem Spiel verschossen hat?“ – „Ja, Wolff, Martin Palermo vergab bei der Copa America 1999 für Argentinien gegen Kolumbien dreimal vom Punkt.“ Schöne neue Welt. Wobei Wolff-Christoph Fuss das natürlich auch so wüsste.

In jedem Fall wird die kommentierende KI von Krakau brauchbare Erkenntnisse liefern. Darüber, ob sich die Leichtathletik-Interessierten für – im Endeffekt ist es nichts anderes – vorgelesene Informationen interessieren. Und darüber, ob die geklonte Hannah England wirklich nach der echten Hannah England klingt. Gerade darin liegen unheimliche Potenziale, natürlich auch Gefahren, und sie weisen weit über den Sport hinaus. Womit man bei der zweiten Meldung dieser Art in dieser Woche wäre: Der TV‑Sender RTL wird die Stimme von Hans Clarin mithilfe künstlicher Intelligenz wieder zum Leben erwecken.

Ende des Jahres, heißt es von RTL, werde es 13 „Neue Geschichten vom Pumuckl“ geben, bereits Ende Juni wird die Neuauflage der zwischen 1982 und 1989 ausgestrahlten Kultserie auf dem Kinderfilmfestival in München seine Premiere feiern. Kabarettist Maxi Schafroth spricht und spielt den kleinen rothaarigen Kobold, per KI wird seine Stimme in die des 2005 gestorbenen Schauspielers und Synchronsprechers Clarin transformiert. Der Sender wird nach eigenen Angaben sowohl die Tonspur mit der Stimme Schafroths als auch die des Clarin-KI-Klons auf seinem Streamingdienst verfügbar machen. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da! Und der Clarin, zumindest ein bisschen.

Wenn’s klappt, kann man jeden zurückholen

Wenn das Schule macht, wird man jeden zurückholen können. Edgar Ott würde wieder Obelix sprechen, Elisabeth Volkmann wäre wieder Marge Simpson. Und überhaupt sollte jede Erzählung dieser Welt von Otto Sander gesprochen werden. Wie authentisch das dann aber noch ist? Und damit ab zur dritten Meldung dieser Woche: Noch in diesem Jahr, sagte Paul McCartney am Dienstag in der BBC-Radioshow „Today“, werde es einen neuen Song der Beatles geben, den dann wirklich allerletzten.

Es ist beängstigend, aber auch aufregend, weil es die Zukunft ist. Paul McCartney, britischer Musiker

Wobei „neu“ dann doch, man ahnt es, relativ ist. McCartney, am Sonntag wird er 81 Jahre alt, hielt sich zum genauen Titel zwar bedeckt. Gerüchten zufolge soll es sich aber um das nie fertiggestellte Lied „Now and Then“ aus den späten Siebzigern handeln, geschrieben und als Demo aufgenommen von John Lennon. Mitte der Neunziger hatte McCartney das Tape mit „Now and Then“ von Lennons Witwe Yoko Ono erhalten, die darauf enthaltenen Songs „Free as a Bird“ und „Real Love“ für die „Beatles Anthology“ mit seinen ehemaligen Bandkollegen George Harrison und Ringo Starr zu Beatles-Versionen gemacht. Bei „Now an Then“ blieb es beim Versuch, er verschwand in der Schublade. Bis jetzt.

„Wir haben ihn gerade fertiggestellt, er wird dieses Jahr erscheinen“, sagte McCartney. Was ist heute anders als damals, vor knapp 30 Jahren? Die Technik. KI. Lennons Stimme habe man, so McCartney, dank künstlicher Intelligenz von der Klavierspur trennen und den Song damit endlich anständig mischen können. Es sei „beängstigend, aber auch aufregend, weil es die Zukunft ist“, sagte McCartney über die Möglichkeiten der KI. „Wir müssen einfach sehen, wohin das führt.“ Im Falle der Beatles führt es zu einem letzten Song, der polarisieren dürfte: Ein Teil der Fans wird ihn lieben, viele Puristen werden ihn ablehnen, Aufmerksamkeit aber ist garantiert. Und die ist für einen Geschäftsmann wie Paul McCartney, einer der weltweit vermögendsten Musiker, ein Wert an sich.

Drei Meldungen als Boten einer Revolution, die vieles verändern wird. Aber, vielleicht mag mancher Trost darin finden, sie wird nicht alles verändern. Künstliche Intelligenz wird vielleicht John Lennon – jetzt, wo auch die letzten unveröffentlichten Aufnahmen aufgebraucht sind – in Songwriting und Gesang nachahmen können (Bei Drake und The Weeknd hat sie es bereits vorgemacht mit einem angeblichen Song der beiden kanadischen Musiker, der eine Debatte über das Urheberrecht auslöste). Aber sie wird dabei immer nur ein zweitklassiges Abbild sein, weil sie Lennons Seele nicht versteht, seine Sehnsüchte, auch seine Abgründe. KI wird verklungene Stimmen zurückbringen können, etwa die von Hans Clarin, dabei aber immer nur eine Imitatorin bleiben. Der Mensch ist viel zu widersprüchlich, als ihn in Algorithmen aufwiegen zu können.

Vielleicht weiß die künstliche Intelligenz dafür, wo Behle ist. Auch wenn der eigentliche Zauber doch im Grunde darin liegt, es nicht zu wissen.