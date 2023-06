Kurios: Südkoreaner um Son und Kim plötzlich jünger

Nein, Heung-min Son von Tottenham Hotspur und Bayern-Wunschspieler Min-jae Kim (SSC Neapel) sind während der Sommerferien nicht in einen Jungbrunnen gefallen – und doch werden sie in ihrer Heimat Südkorea seit Mittwoch als jünger gelistet. So wird Ex-HSV-Star Son dort nun als 30-Jähriger (statt 31) gelistet, Kim als 26-Jähriger (statt 27). Hinter dem Kuriosum steckt eine offizielle Reform des asiatischen Staates.

Südkorea passt sich an international übliche Alterszählung an

So galt in Südkorea zuvor die Regel, dass ein Kind schon bei der Geburt ein Jahr alt ist und nicht an seinem offiziellen Geburtstag, sondern erst zum Jahreswechsel ein Jahr älter wird. So war in dem Land beispielsweise ein Ende Dezember geborenes Baby nach dem Jahreswechsel bereits zwei Jahre alt. Nach einer Ende des vergangenen Jahres im Parlament beschlossenen Änderung wird seit Mittwoch nun die international übliche Zählung praktiziert.

Somit sind Son und Kim in ihrer Heimat zwar nun jeweils ein Jahr jünger geworden, aber nicht in Europa. Somit hat die Reform auch keine Auswirkungen für die Vereine und Ligen der beiden Stars.

Südkorea-Kuriosum hat keine Auswirkungen auf Bayern-Transfer von Kim

Auch wird der wohl bereits fixe Bayern-Transfer des Neapel-Innenverteidigers nicht plötzlich teurer, weil Kim jünger und damit wertvoller geworden ist. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist sich der FC Bayern mit dem Südkorea-Star bereits einig. Er soll einen Kontrakt über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2028 unterzeichnen. Der deutsche Rekordmeister müsse nun lediglich noch die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro für Kim bezahlen.