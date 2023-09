Kuriose TV-Panne im „heute journal“: ZDF verkündet falsches Bayern-Ergebnis

Im „heute journal“ des ZDF haben die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitagabend ein falsches Ergebnis des Topspiels mitgeteilt bekommen. Moderatorin Hanna Zimmermann sagte in der Sendung: „In der Fußball-Bundesliga standen bei den Männern heute die beiden Vereine an der Tabellenspitze auf dem Platz. Der FC Bayern München spielte gegen Bayer Leverkusen und gewann mit 2:1.“

Zimmermann wurde offenbar zu früh ein vermeintliches Endresultat mitgeteilt, denn die Partie endete 2:2. Die Leverkusener bekamen in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter zugesprochen, den der argentinische Mittelfeldspieler Exequiel Palacios zum Ausgleich verwandelte. Schiedsrichter Daniel Schlager ließ die Partie nach einem Zweikampf zwischen Bayern-Star Alphonso Davies und Nationalspieler Jonas Hofmann zunächst weiterlaufen, bekam dann aber einen Hinweis vom Videoassistenten und entschied nach Ansicht der Bilder in der Review Area am Spielfeldrand auf Strafstoß.

Beim Team von Trainer Thomas Tuchel sorgte die Entscheidung für Unverständnis. Routinier Thomas Müller echauffierte sich hinterher bei DAZN und sagte: „Wir spielen immer noch einen Kontaktsport. Klar, kannste pfeifen, du findest schon Argumente dafür, aber er ist sehr soft.“

Leverkusen führt die Bundesliga-Tabelle mit zehn Punkten aus vier Spielen aktuell an. Die Münchner folgen punktgleich auf Platz zwei, haben aber das schlechtere Torverhältnis. Während Bayer am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim gefordert sein wird, treffen die Bayern bereits einen Tag zuvor (15.30 Uhr, Sky) auf den VfL Bochum.