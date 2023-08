Nach Kuss-Eklat: Spielergewerkschaften fordern Konsequenzen

Wie geht es mit Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales weiter? Der Funktionär hatte am Sonntag die Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem 1:0 im WM-Finale gegen England in Sydney auf den Mund geküsst – und damit eine Welle der Kritik und Empörung ausgelöst. Nun meldete sich Hermoso zu Wort. „Meine Gewerkschaft FUTPRO kümmert sich in Abstimmung mit meiner Agentur TMJ um die Verteidigung meiner Interessen und ist der Ansprechpartner in dieser Angelegenheit“, hieß es in einer am Sonntag von FUTPRO veröffentlichten Mitteilung.

Dort heißt es weiter: „Die FUTPRO verurteilt entschieden und mit Nachdruck ein Verhalten, das die Würde der Frauen verletzt.“ Konkret lehne die Spielerinnen-Gewerkschaft „jede Haltung oder jedes Verhalten ab, das die Rechte von Fußballerinnen verletzt. Sie setze sich dafür ein, „dass Handlungen wie die, die wir gesehen haben, niemals ungestraft bleiben, dass sie sanktioniert werden und dass die geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um Fußballerinnen vor Handlungen zu schützen, die wir für inakzeptabel halten“.

Auch die internationale Spielergewerkschaft Fifpro fordert nach der Kuss-Affäre um den spanischen Verbandspräsidenten spürbare Konsequenzen. Wie die spanischen Gewerkschaften FUTPRO und AFE verlange man sofortige Maßnahmen gegen Rubiales sowie eine Untersuchung des Falles gemäß dem Ethikkodex des Weltverbandes FIFA, hieß es in einer am Mittwochabend verbreiteten Fifpro-Mitteilung.

Fifpro kritisiert Rubiales für „unangemessenes Verhalten“

Fifpro wertete Rubiales‘ Kuss als „unangemessenes Verhalten“, er habe dadurch den besonderen Moment für die Spielerinnen Spaniens nach dem Titelgewinn „beschmutzt“. Körperliche Annäherungen ohne Zustimmung der Spielerinnen seien in keinem Zusammenhang angemessen oder akzeptabel, schon gar nicht, wenn sie von einer Person ausgingen, die eine Machtposition innehabe, hieß es in dem Statement weiter.

Am Freitag werde sich der spanische Verband RFEF ab 12 Uhr aufgrund „der Vorfälle bei der Preisverleihung der Frauen-Weltmeisterschaft“ treffen, wurde am Mittwoch bekannt. Zudem habe man eine interne Untersuchung eingeleitet.