Statement zum Kuss-Skandal: Hermoso macht Verband schwere Vorwürfe

Im Kuss-Skandal um den spanischen Präsidenten des spanischen Fußballverbands Luis Rubiales hat sich Jennifer Hermoso am Freitagabend mit einem ausführlichen Statement zu Wort gemeldet. Die Weltmeisterin, die bei der WM-Siegerehrung Opfer des nicht einvernehmlichen Kusses vom Boss wurde, warf Rubiales vor, eine „manipulative Kultur“ geschaffen zu haben. Der gesamte spanische Fußballverband RFEF habe in der Affäre zudem sie und ihr Umfeld unter Druck gesetzt, Rubiales öffentlich zu entlasten.

Hermoso stellte noch einmal klar, dass der Kuss von Rubiales keineswegs einvernehmlich stattgefunden habe. Entsprechendes hatte der Präsident am Freitagvormittag auf einer Pressekonferenz, bei der er seinen Rücktritt überraschend ausschloss, behauptet. „Ich möchte noch einmal betonen, dass ich diesen Vorfall nicht mochte“, schrieb Hermoso. „Ich fühlte mich verletzlich und als Opfer einer impulsgesteuerten, sexistischen, unangebrachten Handlung ohne jegliche Zustimmung meinerseits“, so die Spielerin in dem Statement, das sie auf der Plattform X (vormals Twitter) veröffentlichte. Sie habe sich nicht früher ausführlich äußern wollen, um nicht vom historischen Triumph ihrer Mannschaft abzulenken.

Hermoso: Habe nach WM-Finale unter „ständigem Druck“ gestanden

In der Folge des Vorfalls habe man sie erheblich unter Druck gesetzt, Rubiales Handlung öffentlich zu entschuldigen. „Ich wurde gebeten, eine gemeinsame Erklärung abzugeben, um den Druck auf den Präsidenten zu mindern, aber in diesem Moment hatte ich nur im Sinn, den historischen Meilenstein zu genießen, den ich mit meinen Teamkolleginnen erreicht hatte“, erklärt Hermoso. Sie habe in der Folge trotzdem unter „ständigem Druck“ gestanden, eine Erklärung abzugeben „die das Vorgehen von Herrn Luis Rubiales rechtfertigen könnte. Nicht nur das, sondern der RFEF hat auf verschiedene Weise und durch verschiedene Personen mein Umfeld (Familie, Freunde, Mannschaftskameraden und so weiter) unter Druck gesetzt, eine Aussage zu machen, die wenig oder nichts mit meinen Empfindungen zu tun hatte.“

Am Sonntagabend hatte der RFEF ein Statement veröffentlicht, in dem Hermoso den Kuss als „Geste der Freundschaft und der Dankbarkeit“ bezeichnete. Mehrere spanische Medien berichteten zuvor, dass der Verband die Aussagen erfunden haben soll.

Hermosos Weltmeisterkolleginnen solidarisierten sich am Freitagabend mit ihr. Insgesamt 81 aktuelle und ehemalige spanische Nationalspielerinnen unterzeichneten neben Hermoso einen offenen Brief der Spielergewerkschaft FUTPRO, in dem sie ankündigten, bis zum freiwilligen oder unfreiwilligen Ausscheiden von Rubiales nicht mehr für Spanien auflaufen zu wollen.

Spanische Sportbehörde ermittelt gegen Rubiales

Hermoso prangert beim spanischen Verband eine „manipulative, feindselige und kontrollierende Kultur“ an. Der Vorfall bei der WM-Siegerehrung bringe das Fass nun zum Überlaufen. „Und das, was jeder während der Feier live im Fernsehen miterleben konnte, geht auch mit Verhaltensweisen einher, wie wir sie heute Morgen gesehen haben und die seit Jahren zum Alltag unserer Mannschaft gehören“, sagte Hermoso mit Blick auf den verbalen Rundumschlag am Freitagmorgen, mit dem Rubiales bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des spanischen Verbands in die Offensive ging, statt zurückzutreten. „Ich habe NULL TOLERANZ (sic!) für diese Verhaltensweisen“, stellte Hermoso klar.

Nachdem Rubiales einen Rücktritt ausschloss, leitete die oberste spanische Sportbehörde CSB am Freitagnachmittag ein Verfahren zur Suspendierung des Funktionärs ein, das man vor dem Sportgerichtshof Tad erwirken will. Das Gericht soll schon am Montag zusammenkommen.