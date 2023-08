Reaktion auf Kuss-Eklat: Spanische Nationalspielerinnen kündigen Spielboykott an

Den Auftritt von Luis Rubiales am Freitag lassen sich Jenni Hermoso und die übrigen spanischen Weltmeisterinnen nicht ohne Gegenwehr gefallen. Nachdem der Präsident auf einer außerordentlichen Versammlung des spanischen Verbands RFEF wegen des Kuss-Skandals einen Rücktritt von seinem Posten abgelehnt hatte und sein Handeln mit einem Rundumschlag verteidigte, reagierten 81 aktuelle und ehemalige spanische Nationalspielerinnen am Abend mit einem offenen Brief und kündigten einen Boykott an.

Man werde nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen „wenn die derzeitigen Verantwortlichen weitermachen“, was sich spanischen Medien zufolge sowohl auf Rubiales als auch auf den Nationaltrainer Jorge Vilda beziehe. Alle Spielerinnen aus dem Weltmeisterkader unterzeichneten den Brief, den die Gewerkschaft FUTPRO veröffentlichte.

Rubiales hatte Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale der Spanierinnen gegen England ohne deren Einwilligung auf den Mund geküsst. Die Entgleisung führte zu großer Kritik aus der Sportwelt und der Öffentlichkeit. Rubiales entschuldigte sich nach längerem Zögern zwar. Ein erwarteter Rücktritt blieb am Freitag aber aus. Stattdessen ging der Funktionär mit einem bizarren Rundumschlag in die Offensive.

Ich dulde es nicht, dass mein Wort in Frage gestellt wird und noch viel weniger, dass man Worte erfindet, die ich nicht gesagt habe. Jenni Hermoso

Hermoso wehrte sich nun gegen Rubiales Aussagen vom Freitag, der Kuss bei der Medailleübergabe nach dem WM-Titel sei einvernehmlich geschehen. Dies wolle sie „kategorisch bestreiten“ hieß es. „Ich möchte klarstellen, dass ich, wie auf den Bildern zu sehen ist, zu keinem Zeitpunkt in den Kuss eingewilligt habe, den er mir gab“, stellte Hermoso klar. „Und natürlich habe ich in keinem Fall versucht, den Präsidenten hochzuheben.“ Entsprechendes hatte Rubiales am Freitagvormittag behauptet. „Ich dulde es nicht, dass mein Wort in Frage gestellt wird und noch viel weniger, dass man Worte erfindet, die ich nicht gesagt habe“, wird Hermoso weiter zitiert.

Am Sonntagabend veröffentlichte der RFEF ein Statement, in dem Hermoso den Kuss als „Geste der Freundschaft und der Dankbarkeit“ bezeichnete. Mehrere spanische Medien berichteten zuvor, dass der Verband die Aussagen erfunden haben soll.

Sportbehörde leitet Rubiales-Suspendierung in die Wege

Indes beschloss die oberste spanische Sportbehörde CSD am Freitagnachmittag, dass man die Suspendierung von Rubiales beim Sportgerichtshof Tad ersuchen werde. „Heute werden wir eine Beschwerde beim Tad einreichen, damit dieser beurteilen kann, ob ein schwerwiegendes Fehlverhalten vorliegt“, sagte CSD-Chef Victor Francos. Er bat das Gericht, bereits am Montag zusammenzukommen.