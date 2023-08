Kuss-Skandal: Spaniens Fußball-Boss Rubiales will zurücktreten

AL-RAYYAN - The President of the Royal Spanish Football Federation RFEF, Luis Rubiales during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qatar 2022 group E match between Japan and Spain at Khalifa International stadium on December 1, 2022 in Ar-Rayyan, Qatar. AP Dutch Height MAURICE OF STONE FIFA World Cup Qatar 2022 2022 xVIxANPxSportx/xMauricexvanxSteenxWKxIVx *** AL RAYYAN The President of the Royal Spanish Football Federation RFEF , Luis Rubiales during the FIFA World Cup Qatar 2022 group E match between Japan and Spain at Khalifa International stadium on December 1, 2022 in Ar Rayyan, Qatar AP Dutch Height MAURICE OF STONE FIFA World Cup Qatar 2022 2022 xVIxANPxSportx xMauricexvanxSteenxWKxIVx 459088670 originalFilename: 459088670.jpg

© Quelle: IMAGO/ANP