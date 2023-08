Nach Vier-Augen-Gespräch: Mbappé-Streit spitzt sich zu

Nächste Wendung im Transfer-Streit zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain. Der Stürmerstar soll Klub-Präsident Nasser Al-Khelaïfi am Dienstag in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt haben, weiterhin keine Bestrebungen zu haben, den Verein in der laufenden Transferperiode zu verlassen. Darüber berichtet die Zeitung Le Parisien. Da Mbappé kein Gebrauch von seiner Option gemacht hat, seinen bis 2024 laufenden Vertrag zu verlängern, droht ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer.

Von PSG wurde hat den Torjäger bereits in eine separate Trainingsgruppe mit weiteren aussortierten Stars beordert. Dazu soll der Klub damit gedroht haben, den Weltmeister von 2018 bei dieser Konstellation in der kommenden Saison nicht einzusetzen. Al-Khelaïfi hatte zuvor öffentlich erklärt, man wolle „den besten Spieler der Welt nicht umsonst verlieren. Das ist unmöglich.“

Wie das Blatt berichtet, kommunizierten beide Seiten zuletzt mehrfach schriftlich miteinander. Dabei habe PSG klargemacht, dass ohne einen Verkaufs Mbappés in diesem Sommer die Vereins-Finanzen und die Erfüllung des Financial Fairplays nicht zu erfüllen seien. Mbappé war schon mehrfach als potenzieller Neuzugang bei Real Madrid gehandelt worden. Vor einigen Wochen war der saudi-arabische Klub Al-Hilal mit einem Rekordangebot von kolportierten 300 Millionen Euro Ablöse bei dem 24-Jährigen abgeblitzt.