Deutliche Mbappé-Kritik an PSG-Bossen: „Auch ich kann nicht zaubern“

Kylian Mbappé scheint nicht unbedingt darauf aus, das angespannte Verhältnis zu seinen Vorgesetzten zu verbessern. In einem Interview mit France Football hat der Stürmer-Star den Bossen von Paris Saint-Germain eine Mitschuld an dem alljährlichen Scheitern in der Champions League zugeschoben. Auf die Frage nach den Gründen für den wiederholten Misserfolg, sagte er: „Ich weiß nicht, was PSG fehlt, um die Champions League zu gewinnen, das ist für mich keine große Frage. Wir haben getan, was wir konnten, Punkt. Man muss mit den Leuten sprechen, die das Team zusammenstellen, die die Mannschaft organisieren, die diesen Verein aufbauen.“

Der 24-Jährige, der seinem Bossen per Brief seine Absicht mitgeteilt hat, den Klub zu verlassen, nahm sich selbst aus der Schusslinie auf der Suche nach Schuldigen: „Ich versuche nur, meinen Job so gut wie möglich zu machen. Ich habe im Verein etwa 40 Tore geschossen, in der Nationalmannschaft etwa zehn. Ich war bester Spieler und Torschützenkönig im fünften Jahr in Folge in der Ligue 1.“ Der Weltmeister von 2014 räumt ein: „Ich hätte im Vergleich zu meinen Standards vielleicht mehr erreichen können, aber auch ich kann nicht zaubern.“

Mbappé will PSG verlassen - Real Madrid lockt

Seinen Teamkollegen macht er ebenfalls keine Vorwürfe: „Auch die anderen Spieler haben alles gegeben. Manchmal stößt man im Fußball an eine so genannte gläserne Decke. Deshalb ist das nicht so sehr eine Frage für mich, sondern mehr für die da oben.“

Ein Abschied von Mbappé aus Paris war noch nie so wahrscheinlich wie in diesem Sommer. Der Torjäger verzichtete dem Vernehmen nach auf die Option, seinen PSG-Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern. Spätestens 2024, nach Ablauf seines Kontraktes, wird sein Wechsel zu Real Madrid erwartet. Dann würde sein aktueller Arbeitgeber keine Ablöse mehr kassieren. Dieses Szenario bezeichnete Klub-Präsident Nasser Al Khelaifi unter der Woche als „unmöglich. Die Transfer-Saga hat also gerade erst begonnen.