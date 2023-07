Berichte: Mbappé lehnt Weltrekord-Transfer ab

Paris Saint-Germain wird seinen Superstar Kylian Mbappé offenbar nicht so schnell los: Wie die französische Zeitung L‘Equipe und der Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, hat Frankreichs Nationalspieler das Weltrekord-Angebot des saudi-arabischen Erstligisten Al-Hilal abgelehnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mbappé lehnt wohl Gespräch mit Al-Hilal ab

PSG hatte laut Medienberichten bereits vor einigen Tagen eine Offerte des Saudi-Klubs in Höhe von 300 Millionen Euro für den Weltklasse-Angreifer angenommen und Al-Hilal die Erlaubnis erteilt, direkt mit dem Torjäger in Verhandlungen zu treten. Eine Delegation des Klubs aus Riad wollte deshalb am Mittwoch Mbappé in Paris das Projekt vorstellen. Den Berichten zufolge habe der 24-Jährige allerdings jede Diskussion mit den Vertretern aus Saudi-Arabien verweigert – und das trotz der Aussicht, bei Al-Hilal für ein Jahr rund 700 Millionen Euro verdienen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der bislang teuerste Transfer im Profifußball war der Wechsel des Brasilianers Neymar 2017 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Damals hatte die Ablösesumme 222 Millionen Euro betragen.

Mbappé will wohl nur zu Real Madrid

Die Lage um Mbappé bei PSG spitzt sich nun zu: Der Weltmeister von 2018 steht noch bis kommenden Sommer bei Paris unter Vertrag, hatte aber erklärt, seinen Kontrakt nicht verlängern zu wollen.

Der Franzose würde seinen Vertrag in Paris gerne erfüllen, um 2024 ablösefrei wechseln zu können. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi lehnt dies strikt ab. Als größter Mbappé-Interessent gilt Spaniens Rekordmeister Real Madrid. In einigen Medien wurde bereits über einen Vorvertrag des Stürmers bei den Königlichen spekuliert. Real hat das Medienberichten zufolge dementiert.