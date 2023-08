Bericht: Real Madrid forciert sofortigen Mbappé-Wechsel

Die Zukunft von Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain ist weiter offen. Zuletzt deutete sich eine Wende in der andauernden Transfer-Causa um den PSG-Superstar an. Selbst eine Vertragsverlängerung des Stürmers in der französischen Hauptstadt war plötzlich wieder ein Thema. Doch: Offenbar macht mit Real Madrid nun der wohl größte Mbappé-Interessent ernst. Wie die Sport Bild berichtet, bereiten die „Königlichen“ ein Angebot für den Angreifer vor, wollen den 24-Jährigen noch in diesem Sommer nach Spanien lotsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Bericht zufolge spielt Real dabei sogar auf Zeit. So soll die Offerte für den Star-Angreifer erst kurz vor Schließung des Transferfensters am 1. September eingereicht werden, um zähe und zeitintensive Verhandlungen zu umgehen und PSG unter Druck zu setzen. Für den Transfer seien die Madrilenen bereit, eine Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro nach Paris zu überweisen.

Das Ringen um Mbappé zieht sich nun bereits über Monate. Der Stürmer, dessen Vertrag bei PSG 2024 ausläuft, hatte mitgeteilt, sein Arbeitspapier nicht verlängern zu wollen, um den Verein im kommenden Sommer ablösefrei verlassen zu können. Da die Franzosen aber einen Abschied zum Nulltarif ablehnten, erschien lediglich ein Verkauf in der laufenden Transferphase oder eine Ausweitung des Kontrakts als sinnvolle Lösung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei könnte nun die erstgenannte Variante wieder konkreter werden. Denn: Real Madrid sucht in der Sturmzentrale nach dem Abgang von Karim Benzema zu Al-Ittihad in Saudi-Arabien noch einen entsprechenden Ersatz. Bislang liehen die „Königlichen“ lediglich den 33 Jahre alten Mittelstürmer Joselu von Espanyol Barcelona aus. In der Offensive gibt der Kader in Vinicius Junior und Rodrygo in der Offensive lediglich Spieler her, die bevorzugt auf der Außenbahn zum Einsatz kommen.

Mbappé mit Comeback-Tor gegen Toulouse

Mbappé, der aufgrund der unruhigen Situation im Laufe der PSG-Vorbereitung vom Mannschaftstraining, der Asienreise des Teams sowie vom Kader für den Ligue-1-Auftakt ausgeschlossen worden war, hatte seine Einheiten in der zurückliegenden Woche wieder mit seinen Kollegen absolviert und gehörte am Samstag zum Spieltagsaufgebot gegen den FC Toulouse. Beim Remis gegen den Underdog (1:1) wurde er in der 51. Minute eingewechselt und steuerte ein Elfmeter-Tor bei.