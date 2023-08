Der Mbappé-Zwist mit PSG in der Chronologie

Der internationale Fußball war in diesem Sommer nicht arm an schier endlosen Kaugummi-Transferpossen. Das prominenteste Beispiel: Die zahllosen Windungen, die das Tauziehen um Harry Kane bereithielt, ehe der Kapitän der englischen Nationalmannschaft dann schließlich beim FC Bayern München unterschrieb. Auch das öffentliche Wettbieten zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea zog sich über Wochen, ehe Moisés Caicedo bei den „Blues“ landete.

Besonders wild und bisweilen sogar absurd wurde es kurioserweise rund um eine Personalie, die in diesem Sommer nach Lage der Dinge gar keinen Vereinswechsel vornimmt - was sich allerdings erst nach einer monatelangen Schlammschlacht abzuzeichnen scheint. Kylian Mbappé würde Paris Saint-Germain gern verlassen, zumindest so viel scheint klar. Doch wird es wirklich dazu kommen? Oder wird der Kampf des französischen Meisters gegen einen ablösefreien Abgang des 24 Jahre alten Superstars im kommenden Jahr belohnt? Der Sportbuzzer, das Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), zeichnet den wirren Mbappé-Sommer nach.

Mbappé lehnt Vertragsverlängerung ab

12. Juni:

Kylian Mbappé versetzt PSG und gleichsam den internationalen Fußball in Alarmbereitschaft. Übereinstimmenden Medienberichten teilt der Stürmerstar PSG mit, seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, und den Verein verlassen zu wollen.

8. Juli:

In einem Interview mit France Football legt Mbappé Anfang Juli nach - und greift auch die Klubführung um Präsident Nasser Al-Khelaifi an. „Ich weiß auch nicht, was PSG fehlt, um die Champions League zu gewinnen. Das ist für mich persönlich auch keine allzu große Frage. Wir (also die Spieler, d. Red.) haben getan, was wir konnten, Punkt. Sie müssen die Leute fragen, die die Mannschaft zusammenstellen, die über den Kader entscheiden und den Verein aufbauen.“

21. Juli:

In dem von PSG bekannt gegebenen Aufgebot für die Werbetour nach Japan und Südkorea fehlt Mbappé - durchaus überraschend. Laut L‘Equipe ist er nicht berücksichtigt worden, weil der Klub Kenntnis über eine Vereinbarung zwischen dem Superstar und Real Madrid über einen ablösefreien Transfer nach dessen PSG-Vertragsende habe. Eine solche streiten die „Königlichen“ Medienberichten zufolge aber ab.

PSG-Superstar hält sich in separater Trainingsgruppe fit

23. Juli:

Die Fronten zwischen PSG und Mbappé bleiben verhärtet. In der Folge soll der Superstar seine Einheiten laut Le Parisien in einer separaten Trainingsgruppe am PSG-Campus absolvieren und sich dort fit halten, bis sich an der Situation des 24-Jährigen etwas ändert. Zu dieser Gruppe gehören neben dem Angreifer offenbar weitere Stars, mit denen der Klub nicht mehr plant. Dazu sollen auch die Profis Leandro Paredes (inzwischen AS Rom), Georginio Wijnaldum und Julian Draxler zählen.

26. Juli:

Laut L‘Equipe verweigert Mbappé ein Treffen mit einer Delegation des saudi-arabischen Klubs Al-Hilal. Zuvor hatte der vom saudischen Staat über den Public Investment Fund (PIF) finanziell unterstützte Erstligist ein Angebot von 300 Millionen Euro an PSG gesandt. Der französische Meister hatte diese Offerte akzeptiert und Gesprächen zwischen Al-Hilal und der Spielerseite zugestimmt. Für Mbappé kam ein Wechsel in die finanzstarke Saudi Pro League jedoch nicht in Betracht. Vier saudische Klubs haben in diesem Sommer eine massive Transferoffensive gezündet - Mitte August wechselte unter anderem Mbappés langjähriger Sturmpartner Neymar zu Al-Hilal.

8. August:

In einem Vier-Augen-Gespräch mit PSG-Klubchef Nasser Al-Khelaifi erklärt Mbappé laut Le Parisien, den Verein in diesem Sommer nicht verlassen zu wollen. Ein ablösefreier Transfer im Sommer 2024 ist damit zu diesem Zeitpunkt das wahrscheinlichste Szenario.

12. August:

Beim ersten Ligue-1-Spiel der neuen Saison wird Mbappé nicht für das Aufgebot des französischen Branchenprimus berücksichtigt. Trainer Luis Enrique verzichtet wohl mit Blick auf die anhaltenden Unruhen um den Angreifer auf seinen Superstar. Ohne Mbappé muss sich PSG gegen den FC Lorient mit einem enttäuschenden 0:0 begnügen.

13. August:

Die Wende im Poker? PSG gibt bekannt, dass Mbappé nach „sehr konstruktiven und positiven Diskussionen“ beider Parteien wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. Damit wäre der Stürmerstar auch wieder ein Kandidat für den Spieltagskader - etwa für das Auswärtsspiel beim FC Toulouse am kommenden Samstag (21 Uhr, DAZN). Auch die Zukunft Mbappés dürfte wieder offener sein, eine Verlängerung bei PSG erscheint nicht mehr ausgeschlossen.

RMC Sport zufolge habe Mbappé sogar signalisiert, sein Arbeitspapier bis 2025 auszuweiten - allerdings nicht, weil der Stürmer seine langfristige Zukunft in Paris sieht, sondern einzig, um dem Verein im kommenden Sommer doch die Einnahme einer Ablöse zu ermöglichen. Weiterhin gilt Real Madrid als größter Interessent.