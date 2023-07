Gerüchte um Mbappé und Liverpool: Klopp reagiert

Die Zeichen zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain stehen auf Trennung. Der Transfer-Zoff der vergangenen Wochen rief offenbar auch prominente Interessenten auf den Plan. Unter anderem soll Gerüchten zufolge neben dem FC Barcelona und dem FC Chelsea auch der FC Liverpool an dem Stürmer-Star interessiert sein. „Reds“-Trainer Jürgen Klopp bezog zu den Spekulationen um einen Transfer des 24-Jährigen nun Stellung. „Wir lachen darüber“, sagte der ehemalige BVB-Coach gegenüber Sky.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass ein Wechsel des 70-maligen französischen Nationalspieler an die Merseyside tatsächlich über die Bühne gehen könnte, bezeichnete Klopp als unwahrscheinlich. „Ich kann sagen, dass ich finde, dass er ein richtig guter Spieler ist“, führte der Liverpool-Coach aus und ergänzte: „Aber die finanziellen Rahmenbedingungen passen jetzt sowas von gar nicht zu uns.“

Mbappé steht bei PSG noch bis Ende der kommenden Saison unter Vertrag. Er hatte erklärt, beim französischen Hauptstadtklub darüber hinaus nicht verlängern zu wollen. Seitdem gibt es zahlreiche Spekulationen um die Zukunft des Superstars. Mbappé soll sich bereits mit Real Madrid über einen Wechsel im Sommer 2024 einig sein, so dass er nur für ein Jahr zu einem anderen Verein wechseln könnte. Zuletzt soll Al-Hilal 300 Millionen Ablöse geboten haben. Mbappé soll Medienberichten zufolge aber einen Wechsel zu dem saudi-arabischen Klub abgelehnt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Soweit ich weiß, ist da nichts dran. Jürgen Klopp über einen möglichen Mbappé-Transfer

Und: Auch nach Liverpool wird es für Mbappé, dessen Marktwert vom Datenportal transfermarkt.de auf 180 Millionen Euro geschätzt wird, wohl nicht gehen. „Ich würde die Geschichte jetzt ungerne zunichte machen (…). Aber soweit ich weiß, ist da nichts dran“, so Klopp weiter. Der scherzhafte Abschluss seines Kommentars: „Aber es kann ja sein, dass da jemand anderes aus dem Verein etwas vorbereitet und mich überraschen will. (…) Das ist aber bisher in den acht Jahren, in denen ich hier bin, noch nicht passiert. Das wäre das erste Mal.“