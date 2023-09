Deutschland gegen Frankreich live im TV und Online-Stream sehen

2:0-Heimsieg

Der TSV Plön hat am Sonnabend in der Fußball-Verbandsliga Ost das Heimspiel gegen den Heikendorfer SV mit 2:0 gewonnen. Die Gäste betrieben im ersten Durchgang Chancenwucher, während die Gasgeber in der zweiten Halbzeit durch Girod und Jespersen trafen.