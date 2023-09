TV-Deal perfekt: Spiele der DFB-Teams auch künftig bei ARD und ZDF

Zahlreiche Spiele der deutschen Nationalmannschaften werden auch zukünftig live von den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern übertragen. Nachdem sich SportA als gemeinsame Rechteagentur von ARD und ZDF mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bereits auf eine Vereinbarung hinsichtlich aller Frauen-Länderspiele bis 2027 geeinigt hatte, wurde nun auch ein Deal für die Begegnungen der Männer-Auswahl des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann perfekt gemacht.

Wie die Sender am Montag mitteilten, umfasst das erworbene Rechtepakt insgesamt 30 Spiele der DFB-Männer. Dazu zählen neben Partien der Nations League auch Vorbereitungsspiele für die Heim-EM im kommenden Sommer sowie Tests und Qualifikationspartien für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada und die noch nicht final an einen Ausrichter vergebene Europameisterschaft 2028. Insgesamt standen die Rechte an 60 Spielen zum Verkauf. Die andere Hälfte hatte der Privatsender RTL schon im Mai 2022 erworben. Einige Spiele aus dem Paket wurden bereits gezeigt.

Hauptrechteinhaber für die Begegnungen der Heim-Europameisterschaft 2024 ist indes die Telekom, die über ihren Streamingdienst MagentaTV alle 51 Partien des Turniers live übertragen wird. Insgesamt 34 Duelle, darunter alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, sind aber auch bei ARD und ZDF zu sehen.

Mit Blick auf die Nationalmannschaft der Frauen übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender bis 2027 die Partien der neuen Nations League sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die EM 2025 in der Schweiz und für die WM 2027. Für die Weltmeisterschaft hat sich auch der DFB gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden als Gastgeber beworben.