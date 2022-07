﻿Lars Stindl: Der neue Trainer Daniel Farke „ist eine Bereicherung“

Gladbachs Kapitän Lars Stindl lobt im RND-Interview den neuen Trainer der Borussia, Daniel Farke. Zudem spricht der Ex-Nationalspieler über seine Wünsche für den zurückgetretenen Sportdirektor Max Eberl und seinen Plan für die Zeit nach der Karriere.

Die vergangene Bundesliga-Saison lief für Borussia Mönchengladbach nicht nach Plan: Interne Querelen in der Mannschaft, der emotionale Rücktritt von Sportdirektor Max Eberl und nach einer sportlich mehr als durchwachsenen Saison stand am Ende nur Platz zehn im Abschlussklassement. Mit dem neuen Trainer Daniel Farke soll in dieser Spielzeit alles besser werden. Im RND-Interview zeigt sich Kapitän Lars Stindl vom neuen Weg des Coaches, der auf Adi Hütter folgt, angetan. Am Sonntag (15.31 Uhr/Sky) beginnt die Saison für die Borussia mit der Erstrundenpartie in Freiburg gegen den SV Oberachern. Zudem spricht Stindl über den Abschied von Eberl, mit dem er noch immer Kontakt hat.

Herr Stindl, ist die enttäuschende Vorsaison aufgearbeitet?