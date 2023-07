Stindl: „Kane ist ein Paket wie Lewandowski“

Prominenter Neuzugang für den Fußball-Podcast „Eine Halbzeit mit...“ des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND): Ex-Nationalspieler Lars Stindl wird das bisherige Duo mit Sky-Kommentator Wolff Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp ergänzen. In der ersten Ausgabe, die es bei sportbuzzer.de, rnd.de und allen bekannten Podcast-Anbietern gibt, spricht der 34-Jährige, der nun für den Karlsruher SC aufläuft, über...

... einen möglichen Transfer von Harry Kane zum FC Bayern: „Es wäre top – nicht nur für die Bayern, sondern für die gesamte Bundesliga, wenn so ein Mann nach Deutschland käme. Er ist ein richtig geiler Kicker, hat dazu diesen Starfaktor. Es wäre wichtig für den FC Bayern, mal wieder so einen aussagekräftigen Transfer zu tätigen und so eine Nummer 9 zu haben – wie man es sich von Mané letzte Saison erhofft hatte. Kane würde die Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn der Champions League auf jeden Fall erhöhen. Wenn du im Halbfinale so einen Mann auf deiner Seite hast, ist das schon ein Riesenbrett. Wie er sich bewegt, wie er fast immer die richtigen Entscheidungen trifft, dazu seine Abschlussstärke – das ist schon herausragend. Es ist ein Gesamtpaket wie es Robert Lewandowski war und Bayern zuletzt gefehlt hat.“

... die Zukunft von Kylian Mbappé: „Ich hoffe, dass er in Europa bleibt. Wir wünschen uns doch alle, dass wir die Besten der Welt regelmäßig vor der Haustüre zu Gesicht bekommen. Aber wir müssen uns damit abfinden, dass der Markt sich so entwickelt hat, dass es Spieler gibt und geben wird, die nach Saudi-Arabien gehen, um finanziell noch mal andere Sphären zu erklimmen.“

... den Frauenfußball: „Diese Klischees von früher gibt es nicht mehr. Der Frauenfußball hat sich enorm entwickelt und das wird auch so wahrgenommen im Männerbereich – die Zuschauerzahlen, die Rekorde, nicht zuletzt die EM, bei der die Frauen alle begeistert haben. Das ist schön anzuschauen.“

... die Chancen der DFB-Frauen bei der WM: „Es ist jetzt ein etwas anderer Fokus, anderer Druck drauf, die Aufmerksamkeit und die Erwartungshaltung ist eine andere, weil noch mehr zuschauen. Das Eröffnungsspiel haben sie schon mal top gemeistert und sind super damit klargekommen. Ich bin gespannt, wie es im weiteren Turnierverlauf sein wird, aber ich glaube, dass sie sich mit ihrer positiven Art davon nicht verrückt machen lassen.“

... Frauen als Trainerinnen im Männer-Profifußball: „Es ist und sollte immer eine Frage von Qualität und Inhalt sein und nicht vom Geschlecht. Allerdings sind wir momentan noch so gepolt, dass es im Profibereich nur männliche Trainer gibt und meine persönliche Meinung ist, dass sich das zeitnah nicht ändern wird. Viele Klubs wagen es noch nicht, sich eine Trainerin an die Seitenlinie zu holen, obwohl das in unterklassigen Ligen schon längst geschehen ist.“

... die kommende Zweitligasaison: „Ich freue mich wirklich sehr darauf – und zwar nicht nur auf die ‚Rosinen‘. Ich freue mich auch auf Elversberg und Wiesbaden und darauf, am Freitag mit dem Bus von Karlsruhe nach Osnabrück und nach dem Spiel wieder zurückzufahren.“

Läuft wieder für seinen Jugendklub KSC auf: Lars Stindl. © Quelle: IMAGO/Jan Huebner

... Max Kruse beim SC Paderborn: „In der Entscheidungsfindung auf dem Platz ist Max außergewöhnlich gut. Natürlich hat er hier und da ein paar Zugeständnisse, was sein Privatleben betrifft, aber wenn er auf dem Platz steht, hat er immer alles dafür getan, die Spiele zu gewinnen, auch vom Aufwand her. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn er halbwegs fit ist und ehrgeizig – und so kenne ich ihn – Paderborn wieder ein ernstes Wörtchen um den Aufstieg mitreden wird.“