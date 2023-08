Transfer-Theater um Kolo Muani: Stindl verweist auf „Kehrseite“

Lars Stindl warnt davor, im Transfer-Theater um Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani nur eine Perspektive einzunehmen. „Es ist die unglücklichste Situation, die nur eintreten kann, für alle Beteiligten“, sagt der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler des Karlsruher SC im Sportbuzzer-Podcast „Eine Halbzeit mit...“, der wie gewohnt am Donnerstag ab 18 Uhr in voller Länge bei allen Anbietern zur Verfügung steht. Kolo Muani hatte beim Abschlusstraining vor dem Rückspiel in den Conference-League-Playoffs gegen Levski Sofia (Donnerstag, 20.30 Uhr, RTL) gestreikt. „Grundsätzlich kannst du nicht einfach dem Training fernbleiben“, betont Stindl, erklärt aber: „Man muss immer die Sichtweise des Spielers verstehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der KSC-Profi bekräftigte: „Die Art und Weise ist nicht gut. Den Gedankengang des Spielers, der eine gute Saison gespielt hat, kann ich aus fußballerischer Sicht aber ein stückweit nachvollziehen.“ Konkret weist der Ex-Nationalspieler, der im Sommer nach acht Jahren bei Borussia Mönchengladbach zu seinem Heimatklub in die 2. Liga gewechselt ist, auf die Verhaltensweisen der Klubs in anders gelagerten Fällen hin. „Es gibt die Kehrseite. Wenn du als aktiver Spieler nicht mehr gebraucht wirst, landest du schnell auf der Tribüne“, erklärt er. So komme es vor, dass von Klubs „schnell andere Seiten aufgezogen“ werden. „Das ist aus Spielersicht auch inakzeptabel“, sagt Stindl.

Bei Kolo Muani, der zunächst mit einem unautorisierten Interview und nun mit dem Streik seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain erzwingen will, könne er nur darauf hinweisen, was die Eintracht-Verantwortlichen stets selbst betont hatten, „dass er sich grundsätzlich nichts hat zuschulden kommen lassen“. Grundsätzlich komme es „immer auf das Umfeld an“, sagt Stindl: „Es ist einfach schade, dass es so zustande kommt.“ Der Berater des 23 Jahre alten Franzosen, der in der Vorsaison bester SGE-Torjäger war, ist Moussa Sissoko - er war 2017 auch schon am Streik von Ousmane Dembélé beteiligt, der damit den Transfer von Borussia Dortmund zum FC Barcelona erzwungen hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

PSG-Angebot für SGE weiter zu niedrig?

Sollte PSG die von Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche geforderten 100 Millionen Euro nicht zahlen, dürfte der Wechsel trotz der jüngsten Eskalationen nicht zustande kommen. Laut Bild lag das bislang letzte Angebot bei 70 Millionen Euro und einer angeblichen Vergünstigung für Hugo Ekitiké, der als Ersatz für Kolo Muani zu den Hessen wechseln soll. Diese Offerte soll Krösche und Vorstandboss Axel Hellmann am Dienstag bei einem Geheimtreffen unterbreitet worden sein. Das sei aber aus SGE-Sicht nicht genug. Der Scheich-Klub aus der französischen Hauptstadt habe wohl Probleme mit dem Financial Fairplay, könne daher nicht mehr bieten, heißt es.