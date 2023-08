Last-Minute-Schock für den HSV - 17-Jähriger entreißt Hannover den Sieg

Karlsruher SC - Hamburger SV 2:2 (1:0)

Trotz eines erneut bärenstarken Auftritts seines neuen Traumduos Laszlo Benes und Robert Glatzel hat der Hamburger SV einen fast sicher geglaubten Sieg beim Karlsruher SC noch aus der Hand gegeben. Budu Zivzivadze rettete den Gastgebern in der Nachspielzeit (90.+5) einen Punkt und entriss dem HSV beim 2:2 (1:0) nicht nur den Sieg, sondern auch die Tabellenführung. Dabei hatten die Hamburger nach dem furiosen 5:3 zum Saisonauftakt gegen Schalke 04 zunächst erneut von der glänzenden Form ihrer Offensivkräfte profitiert. Zwar ging der KSC vor der Pause durch Fabian Schleusener in Führung (14.), im zweiten Durchgang schlug der HSV dann allerdings zurück. Benes mit einem direkt verwandelten Freistoß (61.) und Glatzel, der einen Schuss des Torschützen zum 2:1 ins Netz lenkte (65.), drehten die Partie. Nach zwei Saisonspielen haben Benes und Glatzel insgesamt nun schon zehn Scorer-Punkte auf dem Konto. Die Karlsruher, die mit einem 3:2 bei Aufsteiger VfL Osnabrück in die Spielzeit gestartet waren, ließen sich davon aber nicht beeindrucken und sicherten sich am Ende das Remis.

1. FC Nürnberg - Hannover 96 2:2 (0:2)

Dank eines Doppelpacks des 17 Jahre alten Can Uzun hat der 1. FC Nürnberg die zweite Niederlage im zweiten Spiel unter seinem neuen Trainer Christian Fiél abgewendet. Eine Woche nach dem 0:2 bei Hansa Rostock erkämpften sich die Franken gegen Hannover 96 ein 2:2 (0:2). Uzun sicherte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Punkt für die Hausherren (90.+2), die nun vorerst den 14. Tabellenplatz belegen. Dabei hatte die Partie für Nürnberg denkbar ungünstig und kurios begonnen. Noch vor der Pause brachten zwei von Cedric Teuchert verwandelte Foulelfmeter (8. und 23.) die Gäste auf die Siegerstraße. Youngster Uzun (66.) hatte mit seinem Anschlusstreffer Hoffnungen auf ein Happy End geschürt, das es dann tatsächlich gab. Um ein Haar hätte der Club das Spiel sogar vollends gedreht. Der vermeintliche Siegtreffer von Jan Gyamerah (90.+9) wurde wegen einer Abseitsposition jedoch nicht gewertet. Hannover hat nach dem 2:2 gegen Aufsteiger SV Elversberg nun zwei Punkte auf dem Konto und belegt Rang elf.

1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig 2:1 (2:0)

Eintracht Braunschweig hat den Start in die neue Saison gründlich verpatzt. Die Niedersachsen unterlagen beim 1. FC Magdeburg mit 1:2 (0:2) und rutschten nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Jens Härtel auf den 16. Platz der Tabelle ab. Luca Schuler (22.) und Amara Condé (32.) sorgten schon vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse zu Gunsten der Gastgeber. Der Anschlusstreffer von Anthony Ujah in der Nachspielzeit (90.+4) hatte keinen entscheidenden Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie. Magdeburg darf sich mit nun vier Punkten über einen gelungenen Start in die Spielzeit freuen.