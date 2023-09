„Vorbild“ Immobile: Lazio-Keeper Provedel erklärt sein Last-Minute-Tor

Plötzlich war er der Held des Abends. Das ganze Stadion rechnete bereits mit einer Niederlage von Lazio Rom gegen Atlético Madrid, ehe die große Stunde von Torwart Ivan Provedel schlug. Beim Stand von 0:1 war der Lazio-Keeper für eine Ecke mit nach vorne geeilt, erzielte in der 95. Spielminute tatsächlich noch den Ausgleich – und versetzte das Olimpico in Ekstase. Die zunächst abgeblockte Ecke landete über Umwege bei Luis Alberto, der den Ball vom linken Strafraumeck gefühlvoll in den Sechzehner hob und den Kopf von Provedel fand. Der 29-Jährige ließ Jan Oblak im Kasten der spanischen Gäste keine Chance.

Damit traf Provedel, der im Sommer 2022 von Spezia Calcio zu Lazio gewechselt war, in seinem ersten Champions-League-Spiel ins Schwarze - eine Quote, von der manch Top-Stürmer nur träumen kann. Wirklich verarbeitet hatte der Schlussmann die Geschehnisse in der italienischen Hauptstadt im Anschluss noch nicht. Bei Sky Sport Italia sagte er: „Ich habe nicht realisiert, dass ich ein Tor geschossen habe.“

Nicht sein erstes Profitor

Dann versuchte er aber doch, seinen umjubelten Treffer irgendwie zu erklären. Dass er genau im richtigen Moment einlief und eiskalt vollstreckte, habe er sich bei Teamkollege Ciro Immobile abgeguckt. „Um einen Witz zu machen, kann ich sagen, dass ich Immobile studiert habe. Ich sehe ihn jeden Tag diese Bewegungen machen“, verriet Provedel. Als der Ball bei Luis Alberto landete, habe er sich in Richtung des zweiten Pfostens orientiert, weil sein Teamkollege „normalerweise“ dorthin flankt. Ein Schachzug, der voll aufging.

Dass der Italiener über eine gewisse Torgefahr verfügt, hat er auch in der Vergangenheit schon bewiesen. Im Februar 2020 hatte er im Dress von Juve Stabia schon einmal in der Nachspielzeit per Kopf getroffen. Damals markierte Provedel in der Serie B den 2:2-Endstand gegen Ascoli Calcio. In der Champions League ist er erst der zweite Keeper überhaupt, der ein Treffer aus dem Spiel heraus erzielte. Zuvor war dieses Kunststück nur Sinan Bolat von Standard Lüttich im Dezember 2009 gelungen.