Bericht: Lea Wagner soll neue Sportschau-Moderatorin werden

Lea Wagner steht angeblich kurz vor einer Beförderung innerhalb ARD. Laut eines Berichts der Sport Bild ist es der Plan der Sendeverantwortlichen, dass die Tochter von Ex-Schalke-Trainer David Wagner (aktuell Norwich City) ab 2024 dem Moderatoren-Trio der Bundesliga-Ausgabe angehört. Dafür müsste es aber bei der ARD zu einer (laut des Berichts nicht unwahrscheinlichen) Kettenreaktion kommen.

So würde die bisher als Reporterin tätige Wagner den Posten von Jessy Wellmer übernehmen. Die 43-Jährige, die 2021 EM-Moderatorin mit Bastian Schweinsteiger war, ist dafür als Nachfolgerin von Tagesthemen-Sprecherin Caren Miosga im Gespräch. Miosga, die dienstälteste Moderatorin des ARD-Nachrichtenflaggschiffs, könnte dafür die Politik-Talkshow am Sonntagabend nach dem „Tatort“ von Anne Will übernehmen.

Lea Wagner vor großem Karriere-Sprung innerhalb der ARD

Für Wagner wäre die Präsentation der Bundesliga-Spiele am Samstag in der Sportschau im Team mit Alexander Bommes und Esther Sedlaczek ein echter Karriere-Sprung. Die 28-Jährige ist erst seit 2018 für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Ihre Karriere begann beim SWR, wo sie sich schließlich für die ARD empfahl. Seit 2021 ist Wagner die Moderatorin der Skisprung-Übertragungen im Ersten. 2022 war sie als Nationalmannschafts-Reporterin bei der WM in Katar tätig.