Zweiter Titel weg: Ex-BVB-Profi düpiert Manchester City

Newcastle United – Manchester City 1:0 (0:0)

Manchester City ist doch nicht unschlagbar. Der englische Triple-Sieger, der in dieser Saison bisher Premier League und Königsklasse dominiert, hat eine Titelchance weniger. Im League Cup schied man am Mittwochabend bei Newcastle United aus. Anderthalb Monate nachdem City in der Liga gewann, revanchierten sich die „Magpies“ mit einem 1:0. Nach dem Community Shield ist damit bereits der zweite Titel unerreichbar für ManCity.

Das Team von Star-Trainer Pep Guardiola ging die Partie dominant an und hatte in der ersten Hälfte alles im Griff. City tat sich allerdings schwer, Chancen zu kreieren – und das sollte sich rächen. Im zweiten Durchgang kam Newcastle plötzlich viel giftiger und spielfreudiger aus der Kabine. Und es dauerte nicht lange bis die „Magpies“ sich belohnte: Nach einem Solo legte der Ex-Hoffenheimer Joelinton im Strafraum quer auf Alexander Isak. Der junge Schwede, der von 2017 bis 2019 in Dortmund unter Vertrag stand, schob zum 1:0 ein (53.). Newcastle strahlte auch in der Folge Spielfreude aus. ManCity konnte ohnen seinen Star-Stürmer Erling Haaland, der 90 Minuten auf der Bank saß, kaum Akzente setzen – und die Gastgeber zogen letztlich unter großem Jubel in die nächste Runde ein.

FC Liverpool – Leicester City 3:1 (0:1)

Der FC Liverpool hat im Duell mit einem Zweitligisten auch ein Rückstand nicht aus der Fassung gebracht. Gegen Leicester City musste das Team von Trainer Jürgen Klopp früh einen Treffer einstecken: Kasey McAteer (3.) brachte die „Foxes“ in Führung. Liverpool brauchte letztlich bis in die zweite Halbzeit, um zurückzuschlagen, glich dann aber durch Cody Gakpo (48.) aus. Der nächste Treffer fiel nach einer Co-Produktion von zwei Ex-Bundesliga-Stars: Mit einem feinen Pass spielte der ehemalige Stuttgarter Wataru Endo den Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai an der Strafraumkante frei. Mit ein wenig Platz fasste sich der Ungar ein Herz und versenkte einen Hammer im linken Winkel – Traumtor (73.). Ebenfalls traumhaft besiegelte Diogo Jota den Sieg kurz vor Schluss mit dem 3:1, als er eine Flanke von Youngster Jarell Quansah mit der Hacke an Leicester-Keeper Jakub Stolarczyk vorbeilegte (89.).

Mit einem Distanzkracher brachte Dominik Szoboszlai Liverpool in die Spur. © Quelle: Martin Rickett/PA Wire/dpa

FC Chelsea – Brighton & Hove Albion 1:0 (0:0)

Der FC Chelsea hat mit einem Achtungserfolg den ersten Schritt aus der Krise gemacht. Nach drei sieglosen Premier-League-Spielen mit insgesamt nur einem Punkt setzte sich die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino gegen das formstarke Brighton durch. Der erste Durchgang, den Brighton deutlich dominierte, blieb ohne Tore. Nicolas Jackson (50.) brachte Chelsea dann kurz nach der Pause in Führung. Brighton drückte danach zwar auf den Ausgleich. Die „Blues“ legten jedoch nach – so dachte man zumindest. Doch ein zweites Tor von Jackson zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (73.).

FC Brentford – FC Arsenal 0:1 (0:1)

Auch Vizemeister FC Arsenal ist ohne größere Turbulenzen in die nächste Runde eingezogen. Die „Gunners“ gingen im Duell mit Brentford, das am Dienstag eine schwere Verletzung von Nationalspieler Kevin Schade verkraften musste, schon früh in Führung: Reiss Nelson vollendete einen Angriff nach einem schweren Abwehr-Patzer (8.). Es sollte in einer highlightarmen Partie der einzige Treffer bleiben, auch wenn sich Brentford gerade im zweiten Durchgang noch gegen die Niederlage stemmte. Nationalspieler Kai Havertz durfte über die volle Spielzeit bei den „Gunners“ mitwirken. Der 24-Jährige blieb jedoch abermals blass.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Aston Villa – FC Everton 1:2 (0:1)

Blackburn Rovers – Cardiff City 5:2 (2:2)

FC Fulham – Norwich City 2:1 (1:0)

FC Bournemouth – Stoke City 2:0 (0:0)

Lincoln City – West Ham 0:1 (0:0)

Direkt nach den Drittrunden-Partien erfolgte die Auslosung für das Achtelfinale, das ab dem 30. Oktober ausgetragen wird. Hier die Partien in der Übersicht: