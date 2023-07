Während des Trainings: Sohn von LeBron James erleidet Herzstillstand

Der älteste Sohn von NBA-Ikone LeBron James (LA Lakers), James, hat einen Herzstillstand während eines Basketball-Trainings erlitten. Das bestätigte die Familie des Nachwuchsspielers in einem Statement am Dienstag. James habe den Herzstillstand bereits am Montag erlitten, heißt es in dem Schreiben. Der 18-Jährige befinde sich in einem stabilen Zustand.

James war am Montag bei dem Training zusammengebrochen. „Das medizinische Personal war in der Lage, Bronny zu behandeln und ihn ins Krankenhaus zu bringen“, heißt es in der Stellungnahme. Er befinde sich nicht mehr auf der Intensivstation.

Bronny James spielt aktuell beim College-Team USC Trojans. Viele Experten sahen ihn zuletzt als Kandidaten für den Draft im kommenden Jahr.

Zuletzt betonte Vater LeBron immer wieder, zumindest ein Jahr mit Bronny in einem NBA-Team aktiv sein zu wollen. „In meinem letzten Jahr werde ich mit meinem Sohn zusammenspielen. Bei welchem Team Bronny auch sein wird, dort werde auch ich auflaufen. Geld wird dabei keine Rolle spielen“, sagte James dem Portal The Athletic im Februar 2022.