Nach Ausfällen von Mihambo und Co.: Wie der DLV-Boss die WM-Chancen einschätzt

Es gab aus deutscher Sicht gewiss schon bessere Voraussetzungen für eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft als vor den an diesem Samstag beginnenden Titelkämpfen in Budapest. Mehrere Leistungsträger, allen voran mit Malaika Mihambo die Titelverteidigerin im Weitsprung, fehlen verletzungsbedingt im Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Sportdirektor Jörg Bügner äußerte sich gegenüber dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), aber nicht nur zu den personellen Schwierigkeiten, sondern auch zu den Lehren, die der Verband aus dem schwachen WM-Abschneiden im vergangenen Jahr mit nur zwei Medaillen zog. Ein Überblick:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mihambo und Co. – prominente Ausfälle im deutschen Team: Die Olympiasiegerin ist nicht die einzige Hochkaräterin, die in Budapest passen muss. „Wir haben momentan einfach großes Verletzungspech“, konstatierte Bügner. Mit 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen, Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Sprintstaffel-Europameisterin Lisa Mayer fehlen weitere potenzielle Medaillenkandidatinnen und -kandidaten. „Das schmälert unsere Erfolgsaussichten in Budapest, wo wir als Team trotzdem alles geben werden, und ändert aber nichts an unseren bereits verkündeten langfristigen Zielen in Richtung Olympische Spiele 2028″, versicherte Bügner. Bis zu den Sommerspielen in Los Angeles will der DLV zurück in die Weltspitze. In Budapest indes, ergänzt er, gelte es, „gegen die Weltspitze unsere besten Leistungen abzurufen und idealerweise auch in neue Leistungsdimensionen vorzustoßen“.

Schwache Leichtathletik-WM im Vorjahr wurde aufgearbeitet

Hoffen auf Überraschungen: Wenn mögliche Favoriten ausfallen, müssen andere in die Bresche springen. So in etwa ließe sich die Hoffnung aus deutscher Sicht zusammenfassen. Genaue Prognosen gehen aber auch Bügner nicht leicht von der Hand. „Bei 49 Disziplinen ist es schwer, einzelne Athletinnen und Athleten herauszugreifen. Grundsätzlich kann es in jeder Disziplin, an der wir teilnehmen, eine positive Überraschung geben“, betonte der Sportdirektor. Konkret nannte er unter anderem Speerwerfer Julian Weber, den 2019er-Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul sowie 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper, ihren Sprintkollegen Jo­shua Abuaku und Hürdenläufer Constantin Preis „mit Finalchancen in Disziplinen, in denen wir lange weit weg von der Weltspitze waren“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kampf gegen den Trend: Die schwache Bilanz mit insgesamt nur zwei Medaillen bei der WM in Eugene (USA) im vergangenen Jahr wurde und wird beim DLV offenbar aufgearbeitet. Man habe „die notwendigen Schritte eingeleitet“ und sich „kritisch mit den Ergebnissen auseinandergesetzt“, teilte Bügner mit. Der Funktionär verweist auf Workshops, in denen „im Sinne von Ideenwerkstätten an vielfältigen Optionen der Weiterentwicklung gearbeitet“ worden sei. Prozesse wie diese sind offenbar keineswegs zu Ende. Bügner kündigt „neue Wege“ bei der Athletenförderung an, zudem wolle sich der Verband in Zukunft verstärkt um die Optimierung der Traineraus- und -weiterbildung sowie „die Förderung einer neuen Trainergeneration“ kümmern.

DLV-Sportdirektor begrüßt Ausschluss von Athleten aus Russland und Belarus

Athleten aus Russland und Belarus: Bei der WM in Budapest sind Teilnehmende aus diesen beiden Ländern wegen des Krieges in der Ukraine nicht zugelassen – entgegen der grundsätzlichen Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus unter bestimmten Voraussetzungen als neu­trale Athleten wieder starten zu lassen. Bügner jedoch begrüßt die Entscheidung des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics: „Wir bleiben bei unserem Standpunkt, indem wir uns mit der Ukraine solidarisch zeigen.“ Zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 hat das IOC Athleten aus Russland und Belarus bislang formal nicht eingeladen.