Leihe fix: Gladbach holt Verteidiger aus England

Borussia Mönchengladbach hat den Transfer von Maximilian Wöber perfekt gemacht. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger kommt von Premier-League-Absteiger Leeds United an den Niederrhein. Das bestätigte der Bundesliga-Klub am Montag. Bei der Borussia wird er für ein Jahr auf Leihbasis spielen und die Rückennummer 39 tragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sport-Geschäftsführer Roland Virkus schwärmte vom Neuzugang. „Die Erfahrung, die Max bei seinen bisherigen Vereinen, aber auch in der österreichischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau gesammelt hat, wird unserer jungen Mannschaft guttun“, wird der 56-Jährige in der Klub-Mitteilung zitiert: „Er ist ein Spieler, der sich nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen. Als Linksfuß ist er zudem auch in taktischer Hinsicht ein echter Zugewinn und kann sowohl in der Innenverteidigung, aber auch auf der linken Seite eingesetzt werden.“

Der gebürtige Wiener Wöber begann seine Karriere bei Rapid. 2017 schloss er sich Ajax Amsterdam an, 2019 ging es weiter zum FC Sevilla, dann zu RB Salzburg. Erst im Januar wechselte er von den Österreichern zu Leeds, der Premier-League-Klub zahlte 12 Millionen Euro Ablöse. In 16 Einsätzen in der Premier League konnte aber auch Wöber nicht helfen, den Abstieg zu verhindern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Borussia könnte er einen etwaigen Abgang von Nico Elvedi kompensieren, der mit einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers in Verbindung gebracht wird. „Borussia ist ein absoluter Traditionsverein, der für mich immer sehr interessant war und dem ich gerne zugeschaut habe – auch weil hier viele Österreicher gespielt haben. Es ist eine extrem reizvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, sagte Wöber.