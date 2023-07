Gerüchte um Werder-Leihe: Das sagt der Tel-Berater

Beim FC Bayern München blieb Mathys Tel seit seinem Wechsel an die Isar im vergangenen Sommer bislang meist nur die Reservistenrolle. Ein vorübergehender Abschied aus München ist für den Offensivspieler, der vertraglich noch bis 2025 an den FCB gebunden ist, aber offenbar kein Thema. Der Kicker hatte zuletzt eine Ausleihe des Franzosen ins Spiel gebracht und mehrere Bundesliga-Klubs - unter anderem Werder Bremen - als Interessenten genannt. Sein Berater machte nun eine deutliche Ansage: „Eine Ausleihe ist keine Option für uns“, sagte Gadiri Camara dem TV-Sender Sky. „Mathys will bleiben und sich verbessern.“

Der 18 Jahre alte Angreifer war vor einem Jahr von Stade Rennes zu den Münchnern gewechselt. Seitdem kam der Franzose zwar auf 28 Pflichtspieleinsätze, stand jedoch in lediglich einer Bundesliga-Partie von Beginn an auf dem Platz. Der deutsche Rekordmeister will in diesem Sommer zudem einen neuen Top-Angreifer verpflichten. Wunschkandidat ist Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane.

„Bei allem Respekt - es interessiert ihn nicht, wer in diesem Sommer kommt“, so das klare Statement von Camara mit Blick auf seinen Profi. Tel sei „bereit für die Herausforderung. Er liebt die Bayern, und ich denke, die Bayern lieben ihn auch.“

Schon im Juni hatte der Tel-Berater einer Leihe eine Absage erteilt. „Viele Klubs in Europa hätten gerne Mathys – und zwar nicht die kleineren“, sagte Camara gegenüber Sport Bild. „Aber wir haben es bereits kommuniziert: Für uns ist es ganz klar, dass Mathys beim FC Bayern bleibt, um sich zu verbessern.“ Der Agent betonte den Kampfgeist seines Spielers: „Wenn man ein Spitzenspieler sein will, muss man in einem Spitzenverein kämpfen. Mathys möchte auf jeden Fall einer der Besten sein. Dafür ist er an der richtigen Adresse.“