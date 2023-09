Legende will sich „weiterentwickeln“: Wie Bonucci seinen Union-Wechsel erklärt

Es rieben sich einige Fans verwundert die Augen, als Leonardo Bonucci kurz vor Transferschluss im Sommer von Juventus Turin zu Union Berlin wechselte. In einer Medienrunde der „Eisernen“ hat der 36 Jahre alte Innenverteidiger nun die Beweggründe für seinen Wechsel in die deutsche Hauptstadt erklärt. Der Italiener, der bisher nie außerhalb seines Heimatlandes spielte, wollte aus „seiner Komfortzone heraus“. Obwohl er mit seinen 36 Jahren womöglich schon im Herbst seiner Karriere angelangt ist, sieht Bonucci noch Potential in seinem Spiel: „Ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte mich mit Union weiterentwickeln.“ Speziell mit seiner langjährigen Erfahrung wolle er den Berlinern helfen.

Neben dem Angebot von Union, habe auch ein Verein aus Saudi-Arabien Interesse an ihm gehabt, verriet Bonucci. Außerdem dachte der 1,89 Meter große Innenverteidiger darüber nach, zu Lazio Rom zu wechseln, doch am Ende überzeugte ihn Berlin. Der usrprüngliche Plan sah jedoch anders aus. „Eigentlich wollte ich bei Juventus bleiben und dort meine Karriere beenden. Das war dann aber nicht möglich“, erzählte Bonucci. Der Wechsel ist für den 502-maligen Juve-Spieler eine „große Veränderung, auch weil die Sprache nicht einfach ist“.

Bonucci: „Gerade eine schwierige Situation“

Mit Union läuft es zudem in der Bundesliga noch nicht ganz rund. Am vergangenen Spieltag verloren die „Eisernen“ an der Alten Försterei mit 0:2 gegen Hoffenheim. Die Niederlage hatte Bonucci durch einen verursachten Elfmeter, den Andrej Kramaric zur TSG-Führung verwandelte, selbst eingeleitet. „Natürlich ist das gerade eine schwierige Situation. Ich weiß, dass es nicht gut ist, wenn wir verlieren. Aber wir müssen uns jetzt Schritt für Schritt verbessern“, forderte der aus der Nähe von Rom stammende Innenverteidiger.

In Berlin will sich Bonucci Stück für Stück einleben. Dafür nutzte er unter anderem den Tag nach der Heimniederlage gegen Hoffenheim. Zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern besuchte er einige Berliner Sehenswürdigkeiten und sah sich den Marathonlauf am Sonntag an. „Wir haben uns etwas die Stadt angeschaut und beim Spiel waren sie natürlich auch“, sagte Bonucci. „Meine Kinder waren ganz begeistert von den Fans. Trotz der Niederlage haben sie gesungen – das wäre zu Hause nicht passiert. Das ist unglaublich. Weil wir alles gegeben haben, geben sie auch alles.“.