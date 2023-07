Zweitligist schnappt sich Sané-Bruder

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat seine Offensive mit dem Bruder des FC-Bayern-Superstars und deutschen Nationalspielers Leroy Sané verstärkt. Sidi Sané unterschrieb in Niedersachsen einen Zweijahresvertrag. Das gaben die Braunschweiger am Donnerstag bekannt. Der 20-Jährige kommt vom Liga-Rivalen FC Schalke 04, bei dem er ausgebildet wurde.

Großes Lob aus Braunschweig für Sidi Sané: „Idealer Umschaltspieler“

Der sechs Jahre jüngere Bruder des FCB-Profis sei „mit seinem hohen Tempo ein idealer Umschaltspieler, der sowohl über die Außenbahnen als auch durch das Zentrum agieren kann“, lobte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann Sidi Sané. „Er wurde auf Schalke top ausgebildet und wird trotz seines jungen Alters ein Gewinn für unsere Offensive sein.“

Kurios: In Braunschweig haben schon mehrfach die jüngeren Brüder bekannter Nationalspieler gespielt. Auch Tobias Schweinsteiger und Felix Kroos liefen in den vergangenen Jahren für die Eintracht auf.

Bruder von Leroy Sané bald auch Stammspieler im Profifußball?

Sané, über dessen Ablöse Schalke und Braunschweig Stillschweigen vereinbarten, freut sich bereits über seine Aufgabe in der 2. Bundesliga. „Es fühlt sich richtig gut an, ein Löwe zu sein. Nach so langer Zeit beim FC Schalke ist das genau der passende Schritt für mich. Ich freue mich sehr auf die Zeit, auf das Team, die Fans und möchte zeigen, was ich kann.“, so das Offensivtalent. „Ich möchte der Eintracht weiterhelfen und werde alles dafür geben, dass wir als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen.“

Sané könnte in Braunschweig zum Stammspieler reifen. In der ersten Mannschaft der Schalker kam der Youngster zuvor mit nur zwei Kurzeinsätzen kaum zum Zug. Bei der zweiten Schalker Mannschaft in der Regionalliga West glänzte der Rechtsaußen dagegen mit sieben Treffern in 25 Einsätzen.