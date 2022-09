﻿Leroy Sané, der Fußballer mit den zwei Gesichtern

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané überzeugt zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase beim FC Bayern München. Der Flügelflitzer ist mit viel Talent gesegnet, doch es mangelt ihm an Konstanz. Im Hinblick auf die WM in Katar Ende des Jahres will er sich jetzt aber wieder in den Fokus spielen.

