﻿Letzte Hoffnung Heimat: Noch 500 Tage bis zur EM 2024

Die deutsche Fußball-Nationalelf liegt nach dem Vorrundenaus bei der WM 2022 sportlich am Boden. Bringt das Heimturnier 2024 die Wende? In genau 500 Tagen steht das Eröffnungsspiel an. Und Bundestrainer Hansi Flick hat noch einige Baustellen.

Die Ereignisse in der vergangenen Woche passten wunderbar ins Bild, das die Öffentlichkeit aktuell vom deutschen Fußball hat. Serge Gnabry, Nationalspieler des FC Bayern München, tauchte an seinem freien Wochenende auf der Fashion Week in Paris auf, ließ sich in überteuerten Outfits diverser Edeldesigner ablichten – und enttäuschte einige Tage später auf dem Platz beim 1:1 des Bundesliga-Tabellenführers gegen den 1. FC Köln. Abgehoben, weltfremd oder „amateurhaft“, so lautete das Urteil, wobei Letzteres aus dem Munde von Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic persönlich kam.

Auch bei der Winter-WM in Katar hinterließen die DFB-Kicker keinen guten Eindruck, weder auf dem Platz noch daneben. Als einzige Nation logierte der DFB-Tross nicht in Doha, wo alle Partien stattfanden, sondern in einem Nobelressort fast 90 Minuten entfernt an der Küste. Dorthin wurde ein Friseur eingeflogen, die Spielerfrauen gingen ein und aus. Dazu gab es die Debatte um die Regenbogenbinde, die Mund-zu-Geste, den Arroganzanfall von Antonio Rüdiger gegen Japan und eine nicht besetzte Pressekonferenz. Genau 500 Tage vor der Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) ist die Stimmung rund ums einst liebste Kind der Deutschen komplett im Keller – und Bundestrainer Hansi Flick hat einige Baustellen.

Mannschaft: Dass Kapitän Manuel Neuer (Fußbruch) auf unbestimmte Zeit ausfällt, ist noch das geringste Problem, da Flick mit Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) zwei Topalternativen auf der Torhüterposition hat. Bei der WM wurde einmal mehr deutlich, dass es der Mannschaft insgesamt nicht an Qualität, sondern vielmehr an der richtigen Mentalität mangelt, das Siegergen vergangener Jahrzehnte und den Ruf einer Turniermannschaft hat Deutschland längst verspielt. Die großen Hoffnungsträger mit Blick auf die EM heißen vor allem Jamal Musiala und Florian Wirtz, der nach seinem Kreuzbandriss die WM verpasste, nun aber wieder für seinen Klub Bayer Leverkusen glänzt.

Trainer: Flick durfte trotz des blamablen Vorrundenaus in Katar weitermachen, hat noch Vertrag bis nach der EM. Auch er muss aus seinen Fehlern, die er bei seinem ersten großen Turnier als Chefcoach machte, lernen und bereit sein, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. „Wir sind in der Bringschuld“, so der Bundestrainer.

Fans/Stimmung: Viele Nationalspieler und auch die DFB-Bosse beklagten im Nachhinein die fehlende Unterstützung aus der Heimat bei der WM. In den kommenden Monaten gilt es nun, wieder eine positive Stimmung zu entfachen, die Leute zu begeistern. „Wir wollen, dass die Fans uns wieder bedingungslos unterstützen“, so Flick. „Auch, wenn es mal Rückschläge gibt.“ Als „Stimmungsmacher“ wurde Rudi Völler als DFB-Sportdirektor für Oliver Bierhoff installiert. „Tante Käthe“ kündigte unter anderem auch mehr Volksnähe und Aktionen wie öffentliche Trainingseinheiten an. Zudem soll über familienfreundlichere Anstoßzeiten diskutiert werden.

Stadien: Hamburg, Frankfurt, Leipzig, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Stuttgart sind die Austragungsorte neben München, wo das Eröffnungsspiel, und Berlin, wo das Finale stattfinden wird.

Konkurrenz: Vielleicht ist dies noch die beste Nachricht für die DFB-Elf: Die eine Übermannschaft gibt es derzeit nicht, die Leistungsdichte unter den Topteams ist eng. In der Fifa-Weltrangliste liegt Deutschland aktuell auf Platz 14, hinter neun europäischen Mannschaften, die sich aber alle erst für die Endrunde qualifizieren müssen, Titelverteidiger Italien inklusive. Flicks Truppe ist als Gastgeber zwar gesetzt, kann aber nur noch Freundschaftsspiele bestreiten, was der Vorbereitung nicht zuträglich ist. Dennoch hat Völler bereits das Ziel ausgegeben, um den Titel mitzuspielen. „Denn wir haben noch immer tolle Jungs.“