Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Heidenheim live im TV und Online-Stream sehen

Der Bundesliga-Start von Bayer Leverkusen verlief nahezu perfekt. Nach dem Auftaktsieg gegen RB Leipzig (3:2) folgten deutliche Erfolge gegen Mönchengladbach (3:0) und Darmstadt (5:1). Selbst dem Dauermeister FC Bayern konnte man Paroli bieten, am Ende holte Leverkusen in München ein 2:2 und blieb an der Tabellenspitze. Diesen Platz will die Werkself am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Aufsteiger Heidenheim verteidigen.

Doch auch Heidenheim wird mit breiter Brust in die BayArena reisen. Nach der Aufholjagd in Dortmund, wo die Mannschaft trotz 0:2-Rückstand noch Remis spielte, sowie dem spektakulären Heimsieg gegen Werder Bremen (4:2), möchte der Außenseiter etwas Zählbares aus NRW mitnehmen. Profitieren könnte das Team von Frank Schmidt davon, dass die Leverkusener noch das Europa-League-Spiel gegen BK Häcken in den Knochen haben. Dennoch wird es nicht leicht, die starke Leverkusener Offensive um Victor Boniface über 90 Minuten vom Tor fernzuhalten. Gegen die Schweden gewann Bayer souverän mit 4:0 und zeigte dabei keinerlei Schwächen.

Wie sehe ich das Spiel Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Heidenheim live im TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Heidenheim wird von DAZN live und exklusiv ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 14.45 Uhr mit der Vorberichterstattung, Anpfiff in der BayArena ist um 15.30 Uhr. Die Moderation übernimmt Lukas Schönmüller, Reporterin ist Ann-Sophie Kimmel. Das Spiel kommentiert Mario Rieker mit Experte Sascha Bigalke.

Wird Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Heidenheim live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung der Partie zwischen Leverkusen und Heidenheim und ist nicht kostenfrei empfangbar.

Kann ich das Spiel zwischen Leverkusen und Heidenheim im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst DAZN zeigt die vollen 90 Minuten der Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Heidenheim live. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Heidenheim?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel zwischen Leverkusen und Heidenheim bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.