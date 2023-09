Xhaka mit klarer Ansage und deutlicher Forderung: „Nächster Step“ muss kommen

Granit Xhaka sah sich nach diesen 90 Minuten bestätigt. Ob Bayer Leverkusen das Zeug dazu habe, dem FC Bayern bis zum Ende der Saison die Stirn zu bieten, wurde der Mittelfeldchef der Werkself gefragt. Die Antwort des Schweizers: „Ich glaube ja.“ Wer Xhakas Körpersprache sah und seine Stimme hörte, war sich sicher: Auf die ersten beiden Worte dieses Satzes hätte der vor der Saison vom FC Arsenal zu Bayer gekommene Routinier auch verzichten können. Das Selbstbewusstsein bei Xhaka und seinen Kollegen war während des 2:2 (1:1) am Freitagabend in München ebenso zu spüren wie im anschließenden Interview.

Abheben werden sie beim weiterhin ungeschlagenen Bundesliga-Tabellenführer aber nicht. „Es sind zwar erst vier Spiele gespielt. Es ist zu früh, groß zu reden. Wir müssen mit beiden beinen am Boden bleiben, weiter jeden tag hart arbeiten. Dann schauen wir mal, wo wir am Ende stehen“, führte Xhaka weiter fort. Was den Schweizer Nationalspieler besonders optimistisch stimmte: Zweimal kam sein Team gegen den Dauermeister der vergangenen Jahre zurück.

Alejandro Grimaldo glich die frühe FCB-Führung durch Harry Kane (6.) per Traum-Freistoß aus (24.). Exequiel Palacios sorgte nach dem 2:1 durch Leon Goretzka (86.) per Foulelfmeter in der Nachspielzeit für den Endstand (90.+4). „Wir sind hier in München zweimal verdient zurückgekommen - das verdient Respekt“, sagte Xhaka, der bei seinem Team dennoch „den nächsten Step“ forderte. Der Mittelfeldspieler verwies darauf, dass man bei Standardsituationen besser verteidigen und in der Chancenverwertung zuschlagen müsse: „Das müssen wir besser machen.“ Dann kann man die Bayern am Ende der Saison vielleicht sogar mehr als nur ein wenig ärgern.

