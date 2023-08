Wirtz, Frimpong & Co.: Warum Hamann bei Bayer ins Schwärmen gerät

Florian Wirtz? „Das ist ein ‚Sehr-viel-Bessermacher‘!“ Jeremie Frimpong? „Der läuft schneller, als ich mit dem Auto fahren kann!“ Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann geriet nach dem 3:2 (2:1) von Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig regelrecht ins Schwärmen. Der Auftritt der Werkself zum Bundesliga-Auftakt hatte den Sky-Experten tief beeindruckt: „Sie haben drei Innenverteidiger, die richtige Kanten sind. Sie haben mit Granit Xhaka jetzt die Erfahrung, mit Jonas Hofmann einen unheimlich filigranen Spieler. Und Wirtz macht einfach den Unterschied. Wenn der gesund bleibt, ist wirklich alles möglich. Auf Leverkusen muss man aufpassen.“

In der Tat wurden die Leverkusener am Samstag all den Vorschusslorbeeren der vergangenen Wochen gerecht. Leipzig, das vor einer Woche noch den FC Bayern im Supercup mit 3:0 demontiert hatte, hielt zwar nach Kräften dagegen, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben. Bayers sommerliche Shoppingtour, bei der man unter anderem Xhaka, Hofmann, Victor Boniface und Alejandro Grimaldo in den Einkaufskorb packte, hat dem Kader weitere Qualität und Tiefe verliehen. Profiteure sind auch Spieler, die in der vergangenen Saison oftmals die meiste Last auf ihren Schultern trugen.

Wie Frimpong, der gegen Leipzig ein Tor und eine Vorlage beisteuerte. Oder wie Wirtz, der ebenfalls einmal ins Schwarze traf. Hofmann, der für zehn Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach kam, meinte nach dem Sieg: „Wir wissen, dass wir eine hohe Qualität im Kader und sehr gute individuelle Spieler haben. Nichtsdestotrotz muss man das als Mannschaft auf den Platz bringen. Wir haben immer noch Luft nach oben und können uns weiter verbessern.“ Für die Konkurrenz mag das wie eine Drohung klingen - auch wenn man bei Bayer nach dem guten Start den Ball betont flach hält.

„Nach dem ersten Spieltag über Titel zu reden, ist zu viel verlangt. Ich denke Schritt für Schritt. Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft, die zu unseren Konkurrenten gehört, den ersten Schritt gemacht. Am 34. Spieltag rechnen wir, wo wir stehen“, meinte der für 15 Millionen Euro vom FC Arsenal verpflichtete Bundesliga-Rückkehrer Xhaka. Die Basis für eine positive Saisonbilanz scheint gelegt.

Hofmann erklärt Bayer-Entwicklung der vergangenen Wochen

„Man merkt die positive Energie in der Truppe und dass jeder gewillt ist, seine Arbeit auf dem Platz zu leisten. Daraus formt sich dieser Teamgedanke. Das haben wir in der Vorbereitung sehr gut begonnen und führen es hoffentlich ganz lange in der Saison fort“, ergänzte Hofmann, für den es am kommenden Samstag noch ein wenig ernster als zum Start werden dürfte. Dann geht es für Bayer zu Hofmanns Ex-Klub, bei dem er mit seinem abrupten zur Werkself für einige Irritationen gesorgt hatte.