Lewandowski blamiert sich mit Polen, Ronaldo trifft in 200. Spiel

Island - Portugal 0:1 (0:0)

Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat in seinem 200. Länderspiel ganz spät zu einem wichtigen Sieg in der EM-Qualifikation getroffen. Der 38-Jährige von Al-Nassr erzielte beim Gastspiel in Island am Dienstagabend in der 89. Minute das 1:0 (0:0). Ronaldo ist mit 200 Einsätzen und 123 Treffern Rekordspieler und Rekordschütze bei den Nationalteams.

Estland - Belgien 0:3 (0:2)

Die belgische Nationalmannschaft hat sich im Quali-Spiel in Estland vom Zoff zwischen dem abgereisten Star-Torwart Thibaut Courtois und Nationaltrainer Domenico Tedesco unbeeindruckt gezeigt und mit 3:0 (2:0) gewonnen. Ein Eigentor von Rasmus Peelson (37.) brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Romelu Lukaku (40.) legte schnell den zweiten Treffer nach. Auch Johan Bakayoko (90.) traf. Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist die Tedesco-Elf als Tabellenzweiter hinter Österreich (acht Punkte) auf EM-Kurs.

Norwegen - Zypern 3:1 (1:0)

Norwegen hat auch dank eines Doppelpacks von Superstar Erling Haaland den ersten Sieg in der EM-Qualifikation eingefahren. Die Nordlichter setzten sich am 4. Spieltag im Heimspiel gegen Zypern mit 3:1 (1:0) durch. Ola Solbakken (12. Minute) brachte Norwegen in Führung. ManCity-Torjäger und Triple-Sieger Haaland machte dann erst mit einem Elfmeter-Tor (56.) und einem weiteren Treffer aus dem Spiel heraus (60.) schließlich alles klar. Grigoris Kastanos (90.+3) gelang spät der Ehrentreffer Die Norweger müssen sich für den EM-Traum mit nunmehr vier Punkten aus vier Partien zusammenreißen.

Republik Moldau - Polen 3:2 (0:2)

Deutschland-Bezwinger Polen hat sich in Moldau blamiert. Trotz einer 2:0-Pausenführung verlor die Elf um Superstar Robert Lewandowski beim Fußball-Zwerg noch mit 2:3. Nach Treffern von Arkadiusz Milik (12.) und Robert Lewandowski (34.) düpierten die Moldauer die Gäste aus Polen. Ion Nicolaescu (48., 79.) glich per Doppelpack aus. Vladyslav Baboglo (85.) erzielte den Siegtreffer. Polen bleibt damit bei nur einem Sieg aus drei Quali-Spielen.

Österreich - Schweden 2:0 (0:0)

Österreich um Teamchef Ralf Rangnick hat einen Riesenschritt in Richtung EM-Teilnahme gemacht. Beim 2:0 (0:0) gegen Schweden traf der von RB Leipzig umworbene Hoffenheim-Profi Christoph Baumgartner (81./89.) doppelt. Mit zehn Punkten aus vier Spielen sind die Österreicher auf dem besten Weg, sich wie 2016 und 2021 für das Kontinentalturnier zu qualifizieren. Für die Schweden wird es nach Niederlagen gegen Belgien und in Österreich bereits schwierig.

Weitere Ergebnisse vom Dienstagabend:

Bulgarien - Serbien 1:1 (0:0)

Ungarn - Litauen 2:0 (1:0)

Bosnien-Herzegowina - Luxemburg 0:2 (0:1)

Färöer - Albanien 1:3 (1:1)

Liechtenstein - Slowakei 0:1 (0:1)

Schottland - Georgien läuft noch. Lange Unterbrechung wegen Wassermassen auf dem Platz