Es sind prägende Erinnerungen, die Monica Lierhaus, Wolff-Christoph Fuss, Marco Hagemann und und Florian König an Ernst Huberty haben. Am Montag ist der ehemalige Sportreporter im Alter von 96 Jahren gestorben. Er hatte am 4. Juni 1961 in der ARD die erste „Sportschau“ moderiert und war 21 Jahre lang bis 1982 deren Gesicht. Den Weg der nachfolgenden Generationen hat Huberty stets begleitet, er bildete noch lange Journalistinnen und Journalisten aus. Lierhaus, Fuss, Hagemann und König erzählen im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) ihre persönlichen Anekdoten.

Monica Lierhaus (52, Moderatorin): „Ich habe Ernst Huberty über alle Maßen geschätzt – er war ein wunderbarer Mensch und großartiger Mentor, der schon früh an mich geglaubt hat. Er hat mich sehr geprägt und mir beigebracht, immer ohne Umschweife auf den Punkt zu kommen. Tatsächlich hat er nicht nur einen Platz in meinem Herzen, sondern auch an meiner Küchenwand, die für besondere Menschen reserviert ist. So werde ich immer an ihn denken, und er wird mir sehr fehlen …“

Lehrling und Mentor: Monica Lierhaus und Ernst Huberty. © Quelle: privat

Wolff-Christoph Fuss (46, Kommentator, RND-Kolumnist und ‑Podcaster): „Er war ein großer Förderer und ein wohlwollender Begleiter, der mir gerade zu Beginn meiner Arbeit die entscheidenden Hinweise gab: ‚Vertrauen Sie Ihrer Sprache und Rhetorik. Sie müssen mit 23 nicht sprechen wie ein 50-Jähriger‘. Er hat das „ausgerechnet“ erfunden und zugleich bestehende Sprachbilder kritisch hinterfragt: Ist die lange Ecke wirklich länger als die kurze? Er hat damit Generationen an Sportkommentatoren maßgeblich beeinflusst – nie belehrend, stets unterstützend.“

Wolff Fuss ist Kolumnist für das RND und Teil des RND-Podcasts „Eine Halbzeit mit …“ © Quelle: Getty Images for Magenta TV

Marco Hagemann (46, Kommentator): „Ich habe ihn, damals noch bei Premiere, einmal persönlich kennengelernt. Es war eine Feedbackrunde, die Ernst Huberty gerne gemacht hat, um seine Eindrücke zu schildern. Zu meiner Anfangszeit des Doppelkommentars mit Steffen Freund bei RTL meldete er sich sogar einmal proaktiv mit einem Feedback beim Sender. Das ist eine Auszeichnung gewesen – wenn Ernst Huberty aus eigenem Antrieb anruft, dann denkt man natürlich ganz genau darüber nach, was er über dich zu sagen hatte. Er ist eine absolute Legende im Sportjournalismus, und er war ein Mentor für so viele, die nach ihm kamen. Sein Wissen und seine Gabe zeichneten ihn aus, ohne sich wichtiger zu nehmen als den Sport. Dabei ist er stets mit der Zeit gegangen. Das hat mir imponiert.“

Marco Hagemann kommentiert unter anderem Spiele der Bundesliga und Champions League für DAZN sowie Partien der Europa League für RTL. © Quelle: Marco Hagemann

Florian König (55, Moderator): „Wir haben uns öfter getroffen, weil wir beide in der Kölner Gegend lebten. Zu seinem 90. Geburtstag hatten wir noch einmal Kontakt. Ihn zeichnete seine Klarheit aus. Schulungen mit ihm waren keine Seelenmassage, aber dabei war er immer sympathisch, mit einem feinen Humor. Ernst Huberty arbeitete mit uns jungen Reportern zusammen, um zu zeigen, worauf es ankommt. Einige seiner Worte habe ich heute noch im Ohr. Wenn ich meinen Blick an der Kamera vorbei vom Zuschauer abgewendet und Richtung Monitor geguckt habe, erinnerte er mich darin, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, wo der Monitor steht. Das habe ich bis heute bewahrt, die Verantwortung auf mich selbst zu verlagern. Für mich war Ernst Huberty ein Wegweiser.“

Florian König moderiert aktuell den Sport1-"Doppelpass".

Deutscher Fußball verneigt sich vor Huberty

Der deutsche Fußball verneigte sich nach Hubertys Tod vor der Sportkommentatorenlegende. „Mit seinen Reportagen schrieb er deutsche Sportgeschichte, begeisterte die Menschen über Jahrzehnte und wurde zum Vorbild nachfolgender Journalistengenerationen. Ernst Huberty hat uns den Fußball auf seine ganz bestimmte, souveräne Art in unsere Wohnzimmer gebracht“, sagte Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München.