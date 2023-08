Messi setzt Tor-Serie fort: Superstar glänzt bei nächstem Miami-Sieg

Er trifft und trifft und trifft: Weltmeister Lionel Messi hat auch im vierten Pflichtspiel für seinen neuen US-Verein Inter Miami einen Doppelpack beigesteuert und so den Weg ins Viertelfinale des nordamerikanischen Leagues Cup bereitet. Der 36 Jahre alte Argentinier traf am Sonntag (Ortszeit) im texanischen Frisco gegen den FC Dallas zweimal und erzielte dabei in der 85. Minute per direkt verwandeltem Freistoß den Endstand von 4:4 nach der regulären Spielzeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Elfmeterschießen setzte sich Miami 5:3 durch, neben Messi verwandelte unter anderen auch der Spanier Sergio Busquets, der mit ihm früher viele Jahre zusammen beim FC Barcelona gespielt hatte. In der Runde der besten acht Teams trifft Miami nun auf den Sieger der Partie zwischen Charlotte FC und Houston Dynamo.

Messi traf gegen Dallas in der regulären Spielzeit auch zur frühen Führung (6.) - nach Vorlage von Jordi Alba, ebenfalls ein früherer Barça-Weggefährte. In der Folge lag das Team aus Florida zwar nach 68 Minuten mit 2:4 zurück, kam jedoch durch ein Eigentor und den Messi-Kunstschuss zurück ins Spiel. Bereits bei seinem ersten Auftritt gegen Cruz Azul (2:1) hatte der Argentinier einen Freistoß direkt verwandelt. Zudem war es nach seinen je zwei Toren gegen Atlanta United (4:0) und Orlando City (3:1) sein dritter Doppelpack nacheinander.