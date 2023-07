Doppelpack und Vorlage: Messi brilliert bei Miami-Gala

Lionel Messi benötigt in Amerika offenbar keine Eingewöhnungszeit. Der argentinische Superstar lieferte auch in seinem zweiten Spiel seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Inter Miami eine starke Vorstellung ab. Beim ungefährdeten 4:0 (3:0) seines neuen Klubs gegen Atlanta United im Leagues Cup erzielte Messi die Tore zum 1:0 und 2:0 (8./22.). Zudem bereitete er den Treffer zum Endstand von Robert Taylor vor (53.). Taylor hatte auch für den 3:0-Halbzeitstand gesorgt (44.).

Der Arbeitstag von Messi war nach 78 Minuten beendet, für den Offensiv-Star kam Robbie Robinson in die Partie. In der Schlussphase sah Teamkollege Christopher McVey noch die Rote Karte (84.), am deutlichen Miami-Erfolg änderte dies allerdings nichts mehr. Messi hatte seinen neuen Klub schon bei seinem ersten Einsatz nach Einwechslung zu einem späten Sieg geschossen, indem er in der vierten Minute der Nachspielzeit einen direkten Freistoß zum 2:1-Sieg gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul verwandelte.

Sein neuer Arbeitgeber hat in der Major League Soccer (MLS) seit elf Spielen nicht mehr gewonnen und liegt in der Eastern Conference derzeit auf dem letzten Platz. Auch deshalb hat der Klub von Miteigentümer David Beckham neben Messi auch die langjährigen spanischen Nationalspieler Sergio Busquets und Jordi Alba vom FC Barcelona verpflichtet.