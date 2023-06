Deutschland gegen Kolumbien live im TV und Online-Stream

Die Stimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft ist nach den enttäuschenden Auftritten gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) getrübt. Ein Jahr vor der Heim-Europameisterschaft stehen Hansi Flick und das DFB-Team mächtig in der Kritik. Am Dienstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen Kolumbien muss ein Sieg her, um etwas Ruhe rund um die Nationalmannschaft einkehren zu lassen.

„Jetzt wollen wir am Dienstag in Gelsenkirchen mit einem guten Spiel und einem Sieg in die Länderspielpause bis September gehen“, so das Ziel von DFB-Sportdirektor Rudi Völler. In den vergangenen 15 Länderspielen waren der DFB-Auswahl mit Flick nur vier Siege gelungen. Stürmer Niclas Füllkrug bittet dennoch um Vertrauen: „Hansi Flick hat eine ganz klare Idee, auf die Idee muss man als Spieler und als Fan vertrauen.“ Das Team arbeite an sich, um wieder Spiele zu gewinnen. „Aber das klappt nicht auf Knopfdruck“, sagte Füllkrug.

Wie sehe ich das Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien live im TV?

Der Free-TV-Sender RTL überträgt das Testspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Kolumbien live im TV. Die RTL-Übertragung startet um 20.15 mit der Moderation von Florian König und den Experten Lothar Matthäus und Monica Lierhaus. Zum Anpfiff der Partie um 20.45 Uhr übernimmt Marco Hagemann den Kommentar.

Kann ich Deutschland gegen Kolumbien im Livestream verfolgen?

Ja! Die Streamingplattform von RTL, RTL+, bietet einen Livestream auf ihrer Website an und überträgt die vollen 90 Minuten. Der Service ist allerdings kostenpflichtig. Wer dennoch das Testspiel zwischen Deutschland und Kolumbien im Livestream verfolgen will, kann einen kostenlosen Probemonat abschließen [Anzeige].

Wie verfolge ich das Spiel zwischen Deutschland und Kolumbien im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel Deutschland gegen Kolumbien an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker.