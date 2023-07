Fix: Henderson wechselt zu Al-Ettifaq - scharfe Kritik von Hitzlsperger

Jordan Henderson schließt das Kapitel beim FC Liverpool. Nach zwölf Jahren sucht der bisherige Kapitän des Premier-League-Spitzenklubs eine neue Herausforderung und wechselt zum saudischen Klub Al-Ettifaq. Das gaben die “Reds” am Donnerstagmittag bekannt. Bei seinem neuen Arbeitgeber erhält Henderson Berichten zufolge einen Vertrag bis 2026.

Bei Al-Ettifaq trifft der 33-Jährige auf eine weitere Liverpool-Ikone. Steven Gerrard, der zwischen 1998 und 2015 in über 500 Pflichtspielen für die „Reds“ im Einsatz war, heuerte Anfang Juni als Cheftrainer beim Pro-League-Klub an. Im aktuellen Kader des Teams stehen derzeit außerdem die früheren Bundesliga-Profs Robin Quaison und Marcel Tisserand.

Thomas Hitzlsperger hat Henderson via Twitter für den Wechsel scharf kritisiert. “Er kann spielen, wo er will”, schrieb der homosexuelle Ex-Nationalspieler. “Aber ich bin neugierig, wie die Marke JH aussehen wird. Die alte ist tot! Ich habe für eine Weile geglaubt, dass seine Unterstützung für die (LGBTQ-Community, Anm.) echt ist. Dumm von mir...”

Henderson war 2011 für eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro vom AFC Sunderland zum FC Liverpool gewechselt. Bei der aktuell vom deutschen Coach Jürgen Klopp trainierten Mannschaft kam er auf 492 Pflichtspiele, in denen er 33 Tore und 61 Vorlagen beisteuerte. Mit Liverpool gewann er zudem unter anderem die englische Meisterschaft, die Champions League sowie den League Cup. Nun geht es für den 77-maligen englischen Nationalspieler wie für einige weitere namhafte europäische Stars in der Wüste weiter. So folgten in diesem Sommer etwa Karim Benzema, N‘Golo Kanté (beide Al-Ittihad), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) oder Roberto Firmino (Al-Ahli) dem Lockruf aus Saudi-Arabien. Cristiano Ronaldo hatte die Welle der Wechsel in den Wüstenstaat mit seinem Transfer zu Al-Nassr im Dezember 2022 ausgelöst.