Klopp bewertet Frustabgang von Salah: „Ob er es zeigen muss ...“

Als seine Nummer auf der Anzeigetafel an der Seitenlinie zur Auswechslung aufblinkte, gelang es Mohamed Salah nicht, seinen riesigen Frust zu verbergen. Gestenreich trabte der Stürmer des FC Liverpool in der 77. Minute des Auftaktspiels beim FC Chelsea (1:1) in Richtung Seitenlinie. Voller Wut riss er sich dabei sein Tape-Band nach und nach von den Händen und ließ es auf den Platz fallen. Immerhin klatschte er mit dem für ihn eingewechselten Teamkollegen Harvey Elliott ab. Seinen unweit von ihm stehenden Trainer Jürgen Klopp würdigte er keines Blickes – nicht einmal, nachdem er sich auf die Bank gesetzt hatte. Kurz nach Abpfiff hat Klopp auf den Frustabgang seines Stars reagiert.

Der deutsche Coach wollte die Salah-Aktion im Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky nicht überbewerten: Zur Schau stellen dürfe der Ägypter seinen Unmut „auf jeden Fall. Ob er es muss, ist eine andere Frage“, sagte Klopp. Man müsse aus der Aktion aber „nicht mehr machen. Es ist überhaupt kein Problem“, so der Liverpool-Trainer weiter.

Klopp zeigt Verständnis: „Mo glaubt immer, dass er noch treffen kann“

Anstatt Kritik zu äußern, zeigte Klopp sogar Verständnis für den Wutabgang des „Reds“-Angreifers: „Mo will spielen. Mo glaubt immer, dass er noch treffen kann. Das ist wunderbar. Das liebe ich an ihm“, lobte der Deutsche seinen Profi, den er auswechselte, weil „Stabilität gefehlt“ hätte.

Zuvor gelang es Salah nicht, den Chelsea-Riegel zu knacken. Luis Diaz (18. Minute) schoss Liverpool in Führung. Der Franzose Axel Disasi (37.) besorgte den Ausgleich für die Gastgeber. Weitere Treffer von Salah für Liverpool und Ben Chilwell für Chelsea wurden nach Eingriff des Videoassistenten wegen Abseitspositionen kassiert.