WM-Halbfinale im Liveticker: Gastgeber Australien fordert Europameister England

Geht die große WM-Party in Australien weiter? Bei dem Turnier im eigenen Land hoffen die Fußballerinnen um Superstar Sam Kerr auf den Einzug in das Finale. Gegen Europameister England soll an diesem Mittwoch in Sydney (12 Uhr, ARD) die nächste Überraschung perfekt gemacht werden. Im Endspiel am Sonntag wartet bereits Spanien nach dem 2:1-Erfolg gegen Schweden am Dienstag auf den Sieger der zweiten Halbfinals. „Ich glaube, dieses Team kann die nächste Generation inspirieren, es kann ein Erbe hinterlassen, das viel größer ist als Fußball“, sagte Australiens Cheftrainer Tony Gustavsson.

75.000 Fans verfolgen das Duell zwischen Australien und England im Stadion, die meisten wollen den Gastgeber ins Endspiel schreien – für Englands Millie Bright kein Problem. „Das ist das, was wir jetzt bei diesen großen Turnieren erwarten, besonders im Halbfinale. In diesen Momenten fühlen wir uns wohl“, sagte die Kapitänin des favorisierten Europameisters, der im Viertelfinale Kolumbien 2:1 bezwungen hatte.

Liveticker: Gastgeber Australien fordert Europameister England

Der Verlierer dieser Partie trifft am Samstag (10 Uhr) im Spiel um Platz drei auf Schweden. Für den Sieger geht es am Sonntag (12 Uhr) mit dem Finale weiter.