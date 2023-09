Im Liveticker: Bayer Leverkusen trifft auf Heidenheim

„Man wird auch mal sauer auf Gott“

Selbst wer noch nie einen Fuß in eine der beiden evangelischen Kirchen in Pries-Friedrichsort gesetzt hat, wird ihn vermutlich kennen. 30 Jahre lang hat Pastor Roland Weiss in der Gemeinde gewirkt. Am 1. Oktober um 14 Uhr wird er im Gottesdienst in der Kirche „Zum guten Hirten“ von Pröpstin Almuth Witt offiziell entpflichtet.