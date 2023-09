Im Liveticker: Eintracht Frankfurt empfängt den 1. FC Köln

Auf Eintracht Frankfurt wartet am Sonntag eine große Herausforderung. Die SGE bestreitet am Nachmittag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr, DAZN) Spiel eins nach Randal Kolo Muani. Gespannt wird erwartet, wie das Team von Trainer Dino Toppmöller den Last-Minute-Abgang des französischen Stürmerstars verkraftet. Ein Ersatz für Kolo Muani konnte nach dem Deal am „Deadline Day“ nicht mehr verplichtet werden. Die drei besten Torjäger der verganenen Saison – Kolo Muani, Daichi Kamada und Jesper Lindström – haben den Klub verlassen.

Dennoch sieht Toppmöller sein Team in der Offensive gut aufgestellt: „Omar Marmoush hat es bislang gut gemacht, auch für Jessic Ngankam freut es mich, dass er uns mit seinem Tor helfen konnte. Wir haben viele gute Offensivspieler“, so Toppmöller. In Köln kommt zwar ein bisher siegloser Gegner in die Main-Metropole. Dennoch erwartet Toppmöller ein hitziges Duell: „Köln ist ein extrem unangenehmer Gegner, der die meisten intensiven Läufe der Liga macht“, warnte er.

Live: Frankfurt ist gegen Köln gefordert

Zu einem Wiedersehen kommt es für den 1. FC Köln mit Ellyes Skhiri. Der langjährige Mittelfeldregisseur der Kölner war im Sommer nach Frankfurt gewechselt. „Ich habe mich sehr für Ellyes gefreut, dass er gestern getroffen hat“, sagte Köln-Trainer Steffen Baumgart einen Tag nach dem Frankfurter 2:0 in den Conference-League-Playoffs. „Natürlich freue ich mich über seinen sportlichen Erfolg. Die Partie am Sonntag wird sehr emotional.“