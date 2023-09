Im Liveticker: Eintracht Frankfurt empfängt Freiburg

Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Conference League mit dem 2:1 gegen Aberdeen will Eintracht Frankfurt auch in der Bundesliga in die Spur kommen. Am Sonntagnachmittag ist die SGE zum Abschluss des fünften Spieltags gegen den SC Freiburg gefordert (17.30 Uhr, DAZN). Nach drei 1:1-Unentschieden peilt Trainer Dino Toppmöller den zweiten Saisonsieg an. „Nach einigen Spielen war bei uns Unzufriedenheit zu spüren. Es ist wichtig, dass wir mit einem gewissen Spaß an die Sache herangehen und Leichtigkeit in die Spiele mitnehmen“, forderte er.

Auch der SC Freiburg startete erfolgreich in die Europapokal-Saison: Bei Olympiakos Piräus setzte man sich in der Europa League mit 3:2 durch. Doch auch die Breisgauer haben in der Bundesliga Bedarf zur Besserung, nachdem die letzten zwei Spiele verloren gingen. Das Piräus-Spiel sei nun ein „Push für die Psyche“ gewesen, sagte SCF-Profi Vincenzo Grifo.

Liveticker: Frankfurt trifft auf Freiburg

Die Bilanz zwischen beiden Klubs ist beinahe ausgeglichen: 18-mal setzte sich Frankfurt durch, 15-mal die Freiburger, zehn Duelle endeten mit einem Unentschieden. In der vergangenen Saison trennte man sich im Hinspiel 1:1, die Partie in der Rückrunde entschied die SGE mit 2:1 für sich.