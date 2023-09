Im Liveticker: Gladbach empfängt den FC Bayern

Nach einem gebrauchten „Deadline Day“ geht es für den FC Bayern wieder in den Liga-Alltag. Verpflichtungen von Joao Palhinha, Armel Bella-Kotchap oder Trevoh Chalobah zerschlugen sich am Freitag wohl erst kurz vor Ende des Transferfensters. So muss Trainer Thomas Tuchel die Aufgabe bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) ohne die erhofften Verstärkungen im defensiven Mittelfeld oder in der Verteidigung angehen.

Doch auch mit dem bisherigen Kader soll der Angstgegner Mönchengladbach – in der Bundesliga gewann der FCB nur zwei der letzten acht Aufeinandertreffen – endlich wieder bezwungen werden. „Es kann schon mal passieren, dass eine Atmosphäre in einem Stadion nicht zu uns passt“, so Coach Tuchel vor der Partie. „Wir fahren aber als Favorit und mit dem Anspruch nach Gladbach, dort zu gewinnen.“

Live: Der FC Bayern ist in Gladbach gefordert

Für die Gladbacher, die die Saison nach einer Welle von Abgängen runderneuert angehen, käme ein weiterer Erfolg gegen den Rekordmeister gerade zur rechten Zeit. Nach zwei Spielen ist das Team von Trainer Gerardo Seoane noch sieglos, bekam zuletzt beim 0:3 in Leverkusen deutlich die Grenzen aufgezeigt. „Wir haben gegen Leverkusen defensiv zu viel angeboten. Die Abstände müssen kleiner sein, wir müssen kompakter stehen und dürfen nicht so viele Räume zwischen den Linien anbieten“, gab Seoane die Marschroute vor. Dann sei auch gegen den FC Bayern etwas zu holen.